Logo
Large banner

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

18.11.2025

21:50

Komentari:

0
Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне
Foto: Pixabay / lukgehr

Mark Zakerberg, izvršni direktor kompanije Meta, tvrdi da će mobilne telefone zamijeniti novi proizvod.

- Biće kao što se desilo sa računarima - rekao je.

Градишка-гранични прелаз-18112025

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na ovim graničnim prelazima

Nije prošlo ni dvadeset godina otkako su pametni telefoni postali svakodnevna stvar, ali i zavisnost. Međutim, izvršni direktor kompanije Meta, Zakerberg, predviđa da će ih ljudi uskoro zamijeniti novom „igračkom“ koja će preuzeti njihovu ulogu.

- Ovo će se desiti već 30-ih godina ovog vijeka. Doći će vrijeme kada će vaš pametni telefon većinu vremena ostati u vašem džepu. Mislim da će se to desiti 30-ih godina ovog vijeka - rekao je on.

Prema njegovim riječima, novo tehnološko čudo za mase biće takozvane pametne naočare, prenosi Nova.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić za ATV: Proces usvajanja budžeta govori da je BiH opterećena uticajem sarajevske politike

Meta (koja nije jedina) razvija pametne naočare koje će moći da fotografišu, snimaju video zapise, reprodukuju muziku i video zapise, primaju i otvaraju imejlove i poruke, prevode ono što vidimo u realnom vremenu, prikazuju rute i uputstva do željenih lokacija u korisničkom vidnom polju, prikazuju proširenu i virtuelnu stvarnost, pružaju informacije o objektima koje posmatramo, mjere otkucaje srca, krvni pritisak... i, naravno, biće povezane sa vještačkom inteligencijom, što će dodatno proširiti mogućnosti njihove primjene.

Ako mislite da će za sve ovo biti potrebna svemirska kaciga ili glomazne naočare za virtuelnu stvarnost, griješite. Prema Zakerbergovim najavama, to će biti naizgled potpuno obične naočare, slične sunčanim naočarima.

- Isto će se desiti i sa računarima. Svi ih imamo kod kuće, ali uglavnom koristimo mobilne telefone - kaže Zakerberg.

vatrogasci

Hronika

Vatra ''progutala'' stan: Sitnica izazvala pravu havariju

Slično, predviđa on, moglo bi se desiti i sa pametnim telefonima u narednim godinama.

Podijeli:

Tag:

Mobilni telefon

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Каран Додик Приједор

Republika Srpska

Dodik: Prijedor razumije da Srpska mora imati predsjednika koji zna zakon

51 min

1
Забрањен саобраћај преко Романије због лоших временских услова

Društvo

Zabranjen saobraćaj preko Romanije zbog loših vremenskih uslova

1 h

0
Пет токсичних реченица које не треба да говорите партнеру

Ljubav i seks

Pet toksičnih rečenica koje ne treba da govorite partneru

1 h

0
Цвијановић: Побиједиће Српска!

Republika Srpska

Cvijanović: Pobijediće Srpska!

1 h

1

Više iz rubrike

Пали бројни сајтови, погођена и БиХ

Nauka i tehnologija

Pali brojni sajtovi, pogođena i BiH

9 h

1
Тутанкамон обезглављен прије 100 година, срамота за науку!

Nauka i tehnologija

Tutankamon obezglavljen prije 100 godina, sramota za nauku!

10 h

0
Смак свијета стиже ове године: 400.000 тестова показало исто

Nauka i tehnologija

Smak svijeta stiže ove godine: 400.000 testova pokazalo isto

16 h

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Četbotovi sa vještačkom inteligencijom iskrivljuju vijesti

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

16

Kako pravilno ugasiti slavsku svijeću?

22

13

Mamin sin ili vaš muškarac? Evo kako treba da reagujete u takvoj situaciji

22

03

Krivične prijave protiv sedam osoba zbog zloupotrebe djece na internetu

22

01

'Odvratno je', 'Katastrofa': Gosti iz inostranstva za ATV prokomentarisali vazduh u Banjaluci

21

50

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner