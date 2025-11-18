Dodik: Prijedor razumije da Srpska mora imati predsjednika koji zna zakon

Prijedor je uvijek bio mjesto gdje se mjeri ozbiljnost politike, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- A večeras se jasno vidjelo ko nudi pustinju praznih obećanja, a ko garantuje stabilnost i razvoj. Snaga industrije, snaga ljudi i snaga karaktera ovog kraja - to je Prijedor - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik je dodao da Prijedor najbolje razumije da Republika Srpska mora imati predsjednika koji zna zakon, institucije i državu.

- Dvadeset trećeg novembra glasamo za sigurnost Srpske - glasamo za Sinišu Karana - kaže Dodik.