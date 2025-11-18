Logo
Dodik: Prijedor razumije da Srpska mora imati predsjednika koji zna zakon

18.11.2025

Каран Додик Приједор
Foto: Milorad Dodik/X/Screenshot

Prijedor je uvijek bio mjesto gdje se mjeri ozbiljnost politike, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- A večeras se jasno vidjelo ko nudi pustinju praznih obećanja, a ko garantuje stabilnost i razvoj. Snaga industrije, snaga ljudi i snaga karaktera ovog kraja - to je Prijedor - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

романија

Društvo

Zabranjen saobraćaj preko Romanije zbog loših vremenskih uslova

Dodik je dodao da Prijedor najbolje razumije da Republika Srpska mora imati predsjednika koji zna zakon, institucije i državu.

- Dvadeset trećeg novembra glasamo za sigurnost Srpske - glasamo za Sinišu Karana - kaže Dodik.

