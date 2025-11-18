Dodik: Prijedor razumije da Srpska mora imati predsjednika koji zna zakon

Izvor:
ATV
18.11.2025
21:28
Komentari:1
Prijedor je uvijek bio mjesto gdje se mjeri ozbiljnost politike, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
- A večeras se jasno vidjelo ko nudi pustinju praznih obećanja, a ko garantuje stabilnost i razvoj. Snaga industrije, snaga ljudi i snaga karaktera ovog kraja - to je Prijedor - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Društvo
Zabranjen saobraćaj preko Romanije zbog loših vremenskih uslova
Dodik je dodao da Prijedor najbolje razumije da Republika Srpska mora imati predsjednika koji zna zakon, institucije i državu.
- Dvadeset trećeg novembra glasamo za sigurnost Srpske - glasamo za Sinišu Karana - kaže Dodik.
Najnovije
Najčitanije
22
16
22
13
22
03
22
01
21
50
Trenutno na programu