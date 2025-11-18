Logo
Large banner

Blanuša: Očekujem značajnu podršku Zvorničana

Izvor:

SRNA

18.11.2025

20:17

Komentari:

2
Блануша: Очекујем значајну подршку Зворничана
Foto: ATV

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Branko Blanuša izjavio je večeras da iskreno očekuje značajnu podršku građana Zvornika.

Blanuša je na predizbornim skupu SDS-a i koalicionih stranaka rekao da će građani glasati upravo za ono za šta se tokom kampanje zalaže, a to je da budu jednaki i pred zakonom i pred institucijama, borba protiv kriminala i korupcije, ali mnogo energičnije.

On je naglasio da će se zalagati da institucije i javna preduzeća budu u interesu građana Republike Srpske, da se resursi, šume, vode, rudna bogatstva koriste u ime građana, te da koncesione naknade idu jednim dijelom u lokalnoj zajednici, a dijelom u fond koji će biti podrška zdravstvenom sistemu i penzionerima.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović rekao je da u SDS-u jedva čekaju izborni dan koji će biti anketa, jer smatraju da je stanje svijesti naroda koji živi u Republici Srpskoj na visokom nivou.

"Mislimo da je Blanuša trenutno najbolji izbor i da je čovjek koji prije svega može da donose ono što narod želi", rekao je Radulović.

Na predizbornoj tribini govorio je i predsjednik Gradskog odbora SDS-a Zvornik Dragomir Vasić.

Podijeli:

Tagovi:

Branko Blanuša

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Свим радницима ће бити исплаћена заостала дуговања за порезе и доприносе

Republika Srpska

Svim radnicima će biti isplaćena zaostala dugovanja za poreze i doprinose

3 h

1
Ко бере гљиве у Шумама Српске?

Republika Srpska

Ko bere gljive u Šumama Srpske?

3 h

0
Додик Каран Костајница

Republika Srpska

Karan: Borba za institucije je borba za Srpsku

3 h

1
Селак: Немам примједби на рад судија и тужилаца

Republika Srpska

Selak: Nemam primjedbi na rad sudija i tužilaca

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

16

Kako pravilno ugasiti slavsku svijeću?

22

13

Mamin sin ili vaš muškarac? Evo kako treba da reagujete u takvoj situaciji

22

03

Krivične prijave protiv sedam osoba zbog zloupotrebe djece na internetu

22

01

'Odvratno je', 'Katastrofa': Gosti iz inostranstva za ATV prokomentarisali vazduh u Banjaluci

21

50

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner