Blanuša: Očekujem značajnu podršku Zvorničana

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Branko Blanuša izjavio je večeras da iskreno očekuje značajnu podršku građana Zvornika.

Blanuša je na predizbornim skupu SDS-a i koalicionih stranaka rekao da će građani glasati upravo za ono za šta se tokom kampanje zalaže, a to je da budu jednaki i pred zakonom i pred institucijama, borba protiv kriminala i korupcije, ali mnogo energičnije.

On je naglasio da će se zalagati da institucije i javna preduzeća budu u interesu građana Republike Srpske, da se resursi, šume, vode, rudna bogatstva koriste u ime građana, te da koncesione naknade idu jednim dijelom u lokalnoj zajednici, a dijelom u fond koji će biti podrška zdravstvenom sistemu i penzionerima.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović rekao je da u SDS-u jedva čekaju izborni dan koji će biti anketa, jer smatraju da je stanje svijesti naroda koji živi u Republici Srpskoj na visokom nivou.

"Mislimo da je Blanuša trenutno najbolji izbor i da je čovjek koji prije svega može da donose ono što narod želi", rekao je Radulović.

Na predizbornoj tribini govorio je i predsjednik Gradskog odbora SDS-a Zvornik Dragomir Vasić.