Svim radnicima će biti isplaćena zaostala dugovanja za poreze i doprinose

Zdravstveni sistem Republike Srpske biće doveden u potpunu finansijsku stabilnost zahvaljujući predstojećoj realizaciji aktivnosti Vlade na izmirenju zaostalih dugovanja javnih ustanova u ovoj oblasti, a do kraja 2025. godine planiran je utrošak 75 miliona KM za te potrebe.

Ovo je poručeno nakon sastanka predstavnika Vlade Republike Srpske, predvođenih premijerom Savom Minićem i Srđana Amidžića, ministra finansija i trezora BiH, sa direktorima deset javnih zdravstvenih ustanova u Srpskoj, sa koga je još najavljeno da će sav zaostali dug tih ustanova biti izmiren do kraja 2026. godine.

Od Svjetske banke još 55 miliona KM

Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kazao je da će sa 75 miliona KM biti regulisane zaostale obaveze za poreze i doprinose, kao i obaveze prema Fondu zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske.

Rekao je da je već na raspolaganju 20 miliona KM koji će biti utrošeni za pet zdravstvenih institucija.

“Ove sedmice ćemo dobiti 55 miliona KM, takođe iz Svjetske banke, tako da ćemo završiti i drugu fazu u ovoj godini. Radimo već na aktivnostima da izmirimo i četiri ustanove koje će nam ostati”, naveo je ministar Šeranić, te dodao da od početka 2020. godine sve zdravstvene ustanove izmiruju redovno svoje obaveze.

Šeranić je kao vrlo važnu stvari istakao to što radnici zdravstvenih ustanova Republike Srpske neće imati nikakvih problema po pitanju ostvarivanja pune penzije zbog neuplaćenih doprinosa koji su se dešavali u periodu od 2011. do 2019. godine.

Popović: Izmirenje dugova značajno za penzionisane radnike

Obećanje da radnici u zdravstvenim ustanovama neće imati problema u vezi sa ostvarivanjem punog penzionog staža posebno je značajno za medicinare.

Ivan Popović, predsjednik Aktiva direktora javnih zdravstvenih ustanova Republike, rekao je da mu je žao što se izmirenje dugovanja nije realizovalo ranije, dodajući da su pravljene opstrukcije na nivou zajedničkih institucija BiH.

“Ovo za naše radnike znači mnogo. Radnici koji su otišli u penziju konačno će ostvariti puno pravo na svoj penzioni staž i pune penzije”, rekao je Popović.

Vidović: 2026. će biti izmiren sav dug zdravstvenih ustanova

Cjelokupan zaostali dug koji imaju zdravstvene ustanove u Srpskoj biće izmiren do kraja 2026. godine, najavila je Zora Vidović, ministarka finansija Republike Srpske.

“Republika Srpska je riješila dugovanja domova zdravlja, a u narednom periodu regulisaće i dugovanja bolnica, čime bi naredne godine bio izmiren sav dug javnih zdravstvenih ustanova nastao prije februara 2020. godine”, kazala je Vidovićeva.

Tvrdi da se od 2020. redovno izmiruju sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

“Niko više nema razloga da te obaveze ne plaća. U ranijem periodu izdvajanja iz budžeta za Fond zdravstvenog osiguranja bila su oko 60 miliona KM, a sada izdvajamo više od 250 miliona KM godišnje, što znači da je obezbijeđeno da se izmiruju sve obaveze za sve radnike”, rekla je Vidovićeva.

Amidžić: Četiri ustanove čekaju izmirenje poreza i doprinosa

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić kazao je da činjenica što je Svjetska banka pristala da da više od 75 miliona KM za ovo pitanje pokazuje da Republika Srpska može da zadrži svoj identitet, nadležnosti, ali i da se istovremeno pokaže kao kredibilan partner kada su u pitanju međunarodne finansijske institucije.

“Ostalo je da se za još četiri zdravstvene ustanove izmire porezi i doprinosi. Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović i ja smo već pokrenuli procedure kada je u pitanju Svjetska banka i sigurni smo da ćemo i taj posao dovesti do kraja. U kratkom roku očekujem da će se ti poslovi završiti”, rekao je Amidžić.