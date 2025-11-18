Dodik: Karan - ustavobranitelj Srpske i garant stabilnosti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Kostajnica je vijekovima bila mjesto susreta, odbrane i istrajnosti srpskog naroda.

- I danas ostaje isto: vrijedan, ponosan kraj koji zna da se budućnost ne gradi na galami, nego na ozbiljnoj politici. Zato ljudi ovdje jasno osjećaju razliku između praznih priča i čovjeka znanja, iskustva i državničkog karaktera. A to je Siniša Karan - ustavobranitelj Srpske i garant stabilnosti. Dvadeset trećeg novembra - biramo sigurnost - naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.