Logo
Large banner

Dodik: Karan - ustavobranitelj Srpske i garant stabilnosti

18.11.2025

17:27

Komentari:

0
Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Kostajnica je vijekovima bila mjesto susreta, odbrane i istrajnosti srpskog naroda.

- I danas ostaje isto: vrijedan, ponosan kraj koji zna da se budućnost ne gradi na galami, nego na ozbiljnoj politici. Zato ljudi ovdje jasno osjećaju razliku između praznih priča i čovjeka znanja, iskustva i državničkog karaktera. A to je Siniša Karan - ustavobranitelj Srpske i garant stabilnosti. Dvadeset trećeg novembra - biramo sigurnost - naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

zlostavljanje djece

Region

Monstrum primoravao djevojčicu (5) na bludne radnje

2 h

0
Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

Republika Srpska

Karan: Narod prije tri godine izabrao "narodnog predsjednika"

2 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Svaki horoskopski znak ima skriveni strah, saznajte koji je vaš

2 h

0
Случај Ана Волш: Могући мотиви убиства, неки су посебно језиви

Svijet

Slučaj Ana Volš: Mogući motivi ubistva, neki su posebno jezivi

2 h

0

Više iz rubrike

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

Republika Srpska

Karan: Narod prije tri godine izabrao "narodnog predsjednika"

2 h

0
Додик: Опозиција у Српској је на страни Шмита и наставка његове тортуре

Republika Srpska

Dodik: Opozicija u Srpskoj je na strani Šmita i nastavka njegove torture

3 h

1
''Српска у Козарској Дубици дише пуним плућима''

Republika Srpska

''Srpska u Kozarskoj Dubici diše punim plućima''

4 h

0
Милорад Додик, предсједник

Republika Srpska

Dodik: Svi u UN bi morali znati da BiH nema dan državnosti

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Derventa kao veliko gradilište: Za infrastrukturu predviđeno 3 miliona KM

19

52

Gastoz podijelio najdivnije vijesti: Tiču se malene Lenke

19

51

Tijelo dječaka (6) pronađeno obezglavljeno, uhapšena majka

19

45

Snaga kolega iz Gradiške: Branki novi početak

19

38

''Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner