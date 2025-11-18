Dodik: Karan - ustavobranitelj Srpske i garant stabilnosti

18.11.2025
17:27
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Kostajnica je vijekovima bila mjesto susreta, odbrane i istrajnosti srpskog naroda.
- I danas ostaje isto: vrijedan, ponosan kraj koji zna da se budućnost ne gradi na galami, nego na ozbiljnoj politici. Zato ljudi ovdje jasno osjećaju razliku između praznih priča i čovjeka znanja, iskustva i državničkog karaktera. A to je Siniša Karan - ustavobranitelj Srpske i garant stabilnosti. Dvadeset trećeg novembra - biramo sigurnost - naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kostajnica je vijekovima bila mjesto susreta, odbrane i istrajnosti srpskog naroda.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 18, 2025
I danas ostaje isto: vrijedan, ponosan kraj koji zna da se budućnost ne gradi na galami, nego na ozbiljnoj politici.
Zato ljudi ovdje jasno osjećaju razliku između praznih priča i čovjeka znanja,… pic.twitter.com/oiwkRJQ7QJ
Region
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
19
53
19
52
19
51
19
45
19
38
Trenutno na programu