Još jedan radar u Banjaluci počeo s radom

ATV

18.11.2025

18:45

Још један радар у Бањалуци почео с радом

Vozači u grupama o dešavanjima u saobraćaju upozoravaju da je od danas u funkciji radar za mjerenje brzine u banjalučkom naselju Vrbanja.

Radar se nalazi u ulici Rade Radića, prema Čelincu, u blizini gradskog groblja “Vrbanja”, a na ovom mjestu postavljen je nešto ranije.

“Počeo sa radom”, obavijestio je kratko jedan vozač ostale učesnike u saobraćaju

Radar

kamera

Banjaluka

