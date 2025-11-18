Još jedan radar u Banjaluci počeo s radom

Izvor:
ATV
18.11.2025
18:45
Vozači u grupama o dešavanjima u saobraćaju upozoravaju da je od danas u funkciji radar za mjerenje brzine u banjalučkom naselju Vrbanja.
Radar se nalazi u ulici Rade Radića, prema Čelincu, u blizini gradskog groblja “Vrbanja”, a na ovom mjestu postavljen je nešto ranije.
“Počeo sa radom”, obavijestio je kratko jedan vozač ostale učesnike u saobraćaju
