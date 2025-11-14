Logo
Za vikend nekoliko ulica i naselja bez struje

ATV

14.11.2025

20:40

0
За викенд неколико улица и насеља без струје
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na elektromreži sutra bez struje će biti dijelovi ulica Trla i Žarka Zgonjanina u periodu od osam do 14 časova.

U nedelju će bez snabdijevanja biti dijelovi naselja Gornja Česma i Krčmarice u periodu od devet do 16 časova.

Takođe u nedjelju će bez eletrične energije biti poslovna zona Ramići u periodu od osam do 12.30 časova.

električna energija

struja

isključenja struje

