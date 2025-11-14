Za vikend nekoliko ulica i naselja bez struje

Zbog planiranih radova na elektromreži sutra bez struje će biti dijelovi ulica Trla i Žarka Zgonjanina u periodu od osam do 14 časova.

U nedelju će bez snabdijevanja biti dijelovi naselja Gornja Česma i Krčmarice u periodu od devet do 16 časova.

Savjeti Ove uređaje obavezno isključite kada izlazite iz kuće

Takođe u nedjelju će bez eletrične energije biti poslovna zona Ramići u periodu od osam do 12.30 časova.