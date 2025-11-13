Ove ulice sutra ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektromreži, u petak 14. novembra će bez struje biti mnoge ulice i nekoliko naselja u Banjaluci.

Kako navode iz "Elektrokrajine", od devet do 12 časova struje neće imati dijelovi Ulice kralja Petra I Karađorđevića 107, 109 i 109L.

U periodu od devet do 12 časova snabdijevanje će biti isključeno u naseljima Dragočaj i Ramići, dok će u periodu od devet do 10 časova struja biti isključena samo dijelu ulice Vase Glušca.

Takođe, u periodu od 12 do 13 časova struje neće imati dijelovi ulica Ivana Franje Jukića, Jevrejska br. 1, Kralja Alfonsa XIII i Veselina Masleše.

Banja Luka Ulice i naselja koja danas ostaju bez struje

U periodu od 10 do 11 časova bez struje će biti dijelovi ulica Boška Tošića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 18-95, Srđe Zlopogleđe br. 4, Jasenovačkih logoraša i Majke Jugovića.

Takođe, od devet do 14 časova struje neće imati ulice Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska, Milana Karanovića i Bulevar vojvode Petra Bojovića.