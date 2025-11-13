Logo
Ljubo Ninković saslušan u Tužilaštvu

Izvor:

SRNA

13.11.2025

13:48

Ljubo Ninkovic Banjaluka
Foto: ATV

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković saslušan je danas u Okružnom javnom tužilaštvu u svojstvu svjedoka povodom informacija koje je ranije iznio u vezi sa pribavljanjem dozvola za izgradnju stambeno-poslovnih objekata u Banjaluci.

Ninković je istakao da je iznio sve informacije koje posjeduje, te da je važno da se svaka sumnja u nezakonito postupanje ispita u okviru nadležnih institucija.

Нездрав ваздух, Бањалука

Banja Luka

Analiza pokazala "dobar kvalitet vazduha", građani poručuju: Dišemo na škrge

"Iskreno se nadam da će činjenice koje sam iznio, kao predsjednik zakonodavnog organa u Gradu Banjaluka, biti dovoljne da se pokrene detaljna istraga, te da će nadležni prikupiti sve potrebne dokaze kako bi odgovorni za moguće nezakonite radnje bili adekvatno kažnjeni", naglasio je Ninković.

On je naveo da je na ovaj način ispunio svoju dužnost kao predsjednik Skupštine grada, dijeleći sa nadležnim sve informacije koje su mi bile dostupne, saopšteno je iz Skupštine Grada Banjaluka.

Полиција Црна Гора

Region

Prijetio ženi, pa je primoravao na prostituciju

"Ne želim da snosim odgovornost za brojne moguće nezakonitosti koje se događaju u Banjaluci, a o kojima sam na vrijeme obavijestio i javnost i institucije", rekao je Ninković.

