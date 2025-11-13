Otvorena prva fabrika za leteće automobile: Evo koliko će koštati vozilo

Kompanija "XPENG Aridge" započela je probnu proizvodnju u svojoj fabrici letećih automobila u Guangdžouu, čime je otvorena prva masovna proizvodna linija za leteće automobile na svijetu.

Debi model fabrike - modularni "Land Erkraft Karier", koji kombinuje drumsko vozilo i odvojivi vazdušni modul - uspješno je prošao prvu probnu montažu.

Očekuje se da će serijska proizvodnja i prve isporuke početi 2026. godine, saznaje list Global Tajms.

"XPENG Aridge" planira da započne masovnu proizvodnju i isporuku svog letećeg automobila 2026. godine", izjavila je Džang Suehui, direktorka za komunikacije brenda. "Fabrika u Guangdžouu trenutno se nalazi u fazi probne proizvodnje - još nismo započeli punu serijsku proizvodnju, jer prije toga moramo da dobijemo sertifikate o plovidbenosti i proizvodne dozvole."

Džang je objasnila da se sadašnji probni modeli koriste uglavnom za testiranja leta i verifikaciju performansi.

Za razliku od drugih brendova koji se više fokusiraju na poslovne ili institucionalne klijente, "XPENG Aridge" cilja individualne potrošače, navela je Džang.

Cijena letećeg automobila

Kompanija još nije održala zvaničan događaj pretprodaje. "Još uvijek smo u ranoj fazi rezervacija, s ograničenim brojem mesta za zainteresovane kupce. Konačna cijena još nije utvrđena, ali će biti ispod 2 miliona juana (oko 281.000 američkih dolara)", navela je Džang.

"Zvaničnu pretprodaju planiramo nakon dobijanja neophodnih sertifikata i početka masovne proizvodnje, kako bismo postigli veliku proizvodnju i isporuku u 2026. godini", dodala je.

Fabrika "XPENG Aridge" u distriktu Huangpu započela je probnu proizvodnju 3. novembra, kada je s proizvodne linije sišao prvi model. Ovaj događaj označio je završetak prve svjetske masovne proizvodne linije za leteće automobile i otvaranje prve fabrike koja koristi savremeni automobilski sistem montaže za veliku proizvodnju letećih vozila, saopštila je kompanija, piše B92.

Planirani godišnji kapacitet iznosi 10.000 jedinica, sa početnim obimom od 5.000 jedinica, a kada fabrika dostigne pun kapacitet, moći će da proizvede jedan leteći modul na svakih 30 minuta, navodi kompanija.

Do oktobra, ovaj model automobila primio je oko 7.000 porudžbina, prema podacima XPENG Motorsa. Među kupcima su i kompanije i pojedinci, pri čemu oko 90% narudžbina dolazi iz Kine, a ostatak iz inostranstva, potvrdila je kompanija.

Kako sve više globalnih kompanija ulazi u sektor letećih automobila, konkurencija u industriji se zaoštrava. Prema izvještaju "Foks biznisa" od 2. novembra, izvršni direktor Tesle Ilon Mask nedavno je nagovijestio da bi Tesla mogla da predstavi svoj leteći automobil.