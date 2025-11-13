Oduzet automobil od višestrukog prestupnika, za kazne duguje preko 7.000 KM

Srbačka policija privremeno je oduzela "mercedes" od višestrukog prestupnika M. B. koje je automobilom upravljalo sa lažnim tablicama i bez vozačke dozvole, a za kazne duguje 7.556 KM.

Ovom licu oduzet je automobil zbog bojazni da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Iz ove uprave su napomenuli da su tokom godine oduzeli 21 putničko vozilo od višestrukih povratnika u činjenju težih prekršaja.