Minić jasan: Neće biti privatizacije Elektroprivrede

Izvor:

ATV

13.11.2025

14:57

Komentari:

3
Конференција Минића након сједнице Владе
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da je nužno urediti sistem elektroprivrede kroz smanjenje troškova i veću kontrolu rada.

"Na smanjenje troškova se odnosi zadatak da sva zavisna preduzeća `Elektroprivrede Srpske` u roku 15 dana dostave svoj plan", istakao je Minić na konferenciji za novinare nakon tematske sjednice Vlade.

Сједница Владе

Republika Srpska

Đokić: Preduzeća imaju rok 15 dana

Jedan od zaključaka, naveo je on, jeste kako napraviti hijerarhiju kontrole unutar preduzeća kako bi se vršila kontrola nabavki i radnika.

"Neophodna je kompletna transformacija", poručio je Minić govoreći o radnoj snazi u "Elektroprivredi".

Minić je naveo da je proizvodnja električne energije u proizvodnim kapacitetima "Elektroprivrede" skuplja od iznosa po kome se električna energija isporučuje građanima.

"Ja sam optimista, vjerujem da će se ovo stanje srediti, samo treba zasukati rukave", rekao je Minić.

Породица-дјеца-родитељи

Zanimljivosti

Vjerovatno se samo jedna djevojčica u cijelom regionu zove ovako

Premijer Srpske je naglasio da neće doći do privatizacije "Elektroprivrede", dok je on na čelu Vlade.

On je dodao da je ulaganje u elektroenergetski sistem Srpske nužno.

"Pogotovo kada su u pitanju termoelektrane. Neophodan je i završetak svih aktivnosti kada je riječ o izgradi hidroelektrana, te i gradnja vlastitim kapacitetima solarnih elektrana", naglasio je Minić.

Savo Minić

Elektroprivreda Republike Srpske

Komentari (3)
