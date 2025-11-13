Logo
Orban: Skandal u Ukrajini pokazao da tamo vlada haos

13.11.2025

14:49

Орбан: Скандал у Украјини показао да тамо влада хаос
Foto: Tanjug/AP/Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl

Koruptivni skandal u Ukrajini pokazao je da haos vlada u toj zemlji i da EU mora prekinuti finansiranje Kijeva, istakao je premijer Mađarske Viktor Orban.

On je u objavi na "Fejsbuku" opisao one koji su umiješani u koruptivnu šemu kao "vojnu mafiju".

"Otkrivena je mreža ukrajinske vojne mafije, sa hiljadu konekcija sa /predsjednikom Ukrajine/ Vladimirom Zelenskim. Taj haos je ono u šta Brisel želi da uloži novac poreskih obveznika. Ono što nije izgubljeno na ratištu, ukrašće vojna mafija. To je ludilo", naveo je Orban.

On je naglasio da Mađarska neće slati Ukrajini novac svojih građana niti će tolerisati bilo kakve finansijske zahtjeve ili ucjene od Zelenskog.

Orban je dodao da je vrijeme da Brisel shvati gd‌je odlazi novac evropskih poreskih obveznika.

Viktor Orban

