Logo
Large banner

Avion prinudno sletio zbog dojave o bombi: Hitno evakuisani putnici

13.11.2025

14:12

Komentari:

0
Авион принудно слетио због дојаве о бомби: Хитно евакуисани путници
Foto: Pexels

Avion kompanije Er Indija Ekspres bio je primoran na prinudno slijetanje nakon što se suočio sa prijetnjom bombom dok je bio u vazduhu.

Avion, koji je prevozio 176 putnika i članova posade na planiranom dvočasovnom letu, evakuisan je u srijedu nakon prijetnje.

цеста-аутопут-ноћ-26082025

Auto-moto

Nova pravila za vozače: Nisu više dovoljna samo upaljena prednja svjetla

Dok je putovao od Mumbaja do Varanasija, oba grada u Indiji, avion je bio primoran da izvrši brzo slijetanje.

Avion je sletio na međunarodni aerodrom Lal Bahadur Šastri u Varanasiju i odmah su na snazi protokoli za vanredne situacije.

Svih 176 ljudi u avionu je evakuisano i nije bilo povrijeđenih, objavio je The Independent .

Stručnjaci za deaktiviranje bombi su potom izvršili sveobuhvatne bezbjednosne inspekcije aviona.

Tokom pretresa nisu pronađeni sumnjivi predmeti.

gasovod pixabay ilustracija

Ekonomija

Evropske cijene gasa pale na najniži nivo za posljednjih 18 mjeseci

Avion je još uvijek u izolacionom odeljku dok čeka bezbjednosne provjere prije nego što se vrati u službu.

Indijska novinska agencija "United News Of India" objavila je da se prijetnja ispostavila kao prevara.

Podijeli:

Tagovi:

avion

evakuacija

dojava o bombi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Утакмица Енглеска - Србија: Ево гдје има пренос

Fudbal

Utakmica Engleska - Srbija: Evo gdje ima prenos

2 h

0
Jesen, vremenska prognoza

Društvo

Kakvo vrijeme nas očekuje sutra?

2 h

0
"Бамби у куповини": Срна залутала у продавницу

Zanimljivosti

"Bambi u kupovini": Srna zalutala u prodavnicu

2 h

0
Три хороскопска знака позната по својој дволичности

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka poznata po svojoj dvoličnosti

2 h

0

Više iz rubrike

Војска војници парада

Svijet

Pao dogovor: Njemačka uvodi hibridni model služenja vojske

2 h

0
Детаљи незапамћене трагедије: Отац одвео сина да се види са мајком, она га убила на бруталан начин

Svijet

Detalji nezapamćene tragedije: Otac odveo sina da se vidi sa majkom, ona ga ubila na brutalan način

3 h

0
Шојгу: ЕУ постала зона искључења људских права

Svijet

Šojgu: EU postala zona isključenja ljudskih prava

3 h

0
Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

Svijet

Širi se korupcionaški skandal: I Zelenski u SMS porukama

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

U Rimu izložena čuvena Biblija

16

02

Jeziva tragedija u školi: Poginula djevojčica (12), pronađena poruka sa tri riječi?

15

59

Porodica Brus Vilisa odlučila donirati njegov mozak?

15

54

Ceca podržala Kaću Živković: Gori Instagram, uključila se i estrada

15

51

Kim Džong Un dozvolio prenose Premijer lige u Sjevernoj Koreji, ali pod ovim uslovima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner