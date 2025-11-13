Avion prinudno sletio zbog dojave o bombi: Hitno evakuisani putnici

Avion kompanije Er Indija Ekspres bio je primoran na prinudno slijetanje nakon što se suočio sa prijetnjom bombom dok je bio u vazduhu.

Avion, koji je prevozio 176 putnika i članova posade na planiranom dvočasovnom letu, evakuisan je u srijedu nakon prijetnje.

Dok je putovao od Mumbaja do Varanasija, oba grada u Indiji, avion je bio primoran da izvrši brzo slijetanje.

Avion je sletio na međunarodni aerodrom Lal Bahadur Šastri u Varanasiju i odmah su na snazi protokoli za vanredne situacije.

Svih 176 ljudi u avionu je evakuisano i nije bilo povrijeđenih, objavio je The Independent .

Stručnjaci za deaktiviranje bombi su potom izvršili sveobuhvatne bezbjednosne inspekcije aviona.

Tokom pretresa nisu pronađeni sumnjivi predmeti.

Avion je još uvijek u izolacionom odeljku dok čeka bezbjednosne provjere prije nego što se vrati u službu.

Indijska novinska agencija "United News Of India" objavila je da se prijetnja ispostavila kao prevara.