"Bambi u kupovini": Srna zalutala u prodavnicu

Izvor:
Sputnjik
13.11.2025
13:52
Komentari:0
Srna je slučajno zalutala u prodavnicu prehrambenih proizvoda u Krasnodarskom kraju Rusije.
Na videu, koji je postao viralan se može vidjeti kako srna radoznalo razgleda trgovinu, a potom pokušava da pronađe izlaz.
Stručnjaci vjeruju da se životinja jednostavno izgubila tokom sezone parenja, piše Sputnjik.
