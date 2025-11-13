"Bambi u kupovini": Srna zalutala u prodavnicu

Srna je slučajno zalutala u prodavnicu prehrambenih proizvoda u Krasnodarskom kraju Rusije.

Na videu, koji je postao viralan se može vidjeti kako srna radoznalo razgleda trgovinu, a potom pokušava da pronađe izlaz.

Stručnjaci vjeruju da se životinja jednostavno izgubila tokom sezone parenja, piše Sputnjik.