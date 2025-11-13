Logo
5 horoskopskih znakova će plivati u parama iako sada nemaju ni dinar

13.11.2025

08:57

5 хороскопских знакова ће пливати у парама иако сада немају ни динар
Foto: Unsplash

Neki horoskopski znakovi trenutno možda jedva sastavljaju kraj s krajem, ali astrolozi poručuju da njihovo vrijeme tek dolazi!

Ako ste među ovih 5 znakova, zvijezde vam pripremaju finansijski preporod do 2027. godine koji može potpuno promeniti vaš život.

Rak

Trošite sebe na druge, a novac kao da izbjegava vaš novčanik. Jupiter vam donosi veliku šansu u karijeri, pa se potrudite da je ne propustite. Postavljanjem granica prema drugima, novac konačno počinje da puni i vaš novčanik.

Ribe

Osjećate se izgubljeno, mali su vam prihodi i ne znate prosto kad pre ode sav novac. Saturn vas uči odgovornosti. Od 2025. do 2027. ulazite u najvažniji period. Ako budete disciplinovani, slijedi ozbiljna finansijska nagrada.

Škorpija

Osjećate da vas ne cijene na poslu, iscrpljeni ste emotivno i finansijski. Ali, u naredne dvije godine prolazite kroz snažnu transformaciju. Raskid sa toksičnim odnosima i lošim navikama otvoriće vrata finansijskom uspehu. Škorpije nikad ne ostaju dugo na dnu!

Djevica

Trenutno radite previše, a dobijate premalo. Ignorišete sopstvene potrebe. Do kraja 2025. dolazi ključna poslovna šansa. Ako je iskoristite, očekuje vas stabilan i dugoročan prihod koji će vam omogućiti da odahnete i priuštite sebi sve što želite.

Strijelac

Kada prestanete da trošite impulsivno, postaćete milioner. Imate osjećaj stagnacije, ali često nepotrebno trošite, piše "Your Tango". Kada svoje ideje sprovedete u djelo, počinje vaš rast na finansijskom planu. Period do 2027. godine može vam donijeti najveći prihod do sada.

Horoskop

