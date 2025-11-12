Logo
Large banner

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

12.11.2025

20:16

Komentari:

0
Ајвар који је Тито волио, његов кувар га је припремао по посебном рецепту
Foto: Youtube/ screenshot

Priprema ovog ajvara je više od samog kuvanja, to je putovanje u prošlost i ukus jednog vremena.

Josip Broz Tito je bio i strastveni hedonista, čovjek koji je cijenio vrhunsku gastronomiju, dobra vina i luksuzan život, prenosi Net.hr. Na njegovom stolu, koji su pripremali najbolji kuvari, bili su specijaliteti iz cijelog svijeta, ali je jedan namaz sa Balkana zauzimalo je posebno mjesto – ajvar. Međutim, ovo nije bilo koji ajvar, već verzija čija se tajna krila u jednom ključnom detalju.

Legenda kaže da je tradicija pripreme posebnog ajvara za državnike počela još u Jugoslaviji, kada ga je kuvar Dušan Škrba spremao za kralja Aleksandra. Isti kuvar je kasnije nastavio da radi za Tita, spremajući mu ajvar u dvije boje - crvenoj i zelenoj. Vjeruje se da je upravo Titova potreba za kontrolisanim unosom šećera dovela do stvaranja recepta čija tajna savršenog ukusa nije bila u nekom egzotičnom dodatku, već upravo suprotno - u potpunom odsustvu šećera.

Recept za Titov ajvar Recept je osmišljen da naglasi prirodni ukus pečenih paprika i patlidžana, sa prepoznatljivom dimljenom notom, koja je - prema predanju - bila Titova omiljena kombinacija. Priprema je ista bez obzira na to da li koristite crvene ili zelene paprike, a razlika je samo u boji i vrsti povrća.

Sastojci:

  • 25 velikih mesnatih paprika (crvene paprike za crveni ajvar ili zelene za zeleni ajvar);
  • 1 veliki plavi patlidžan;
  • Suncokretovo ulje (otprilike 1 l na 10 kg očišćenog povrća);
  • So (po ukusu, otprilike 200 gr na 10 kg povrća);
  • 1 kašičica alkoholnog sirćeta (esencija);
  • Opciono: nekoliko ljutih papričica za začinjenu notu.

Priprema:

Najvažniji korak za postizanje autentičnog ukusa je pečenje. Pecite paprike i patlidžan na šporetu na drva ili na roštilju, nikada u rerni. Dimljeni miris je ključan za konačni rezultat. Stavite pečeno povrće u posudu i pokrijte ga da se pari - to će olakšati ljuštenje. Kada se povrće ohladi, pažljivo oljuštite kožicu i uklonite sjemenke. Važno je da povrće ne perete vodom nakon čišćenja, jer bi to ispralo dragocjene arome.

Ostavite očišćene paprike i patlidžan u cjediljki nekoliko sati ili još bolje preko noći, kako bi se višak tečnosti ocijedio. Dobro ocijeđeno povrće sameljite samo jednom u mašini za mljevenje mesa. Ovo čuva teksturu ajvara, koji ne smije biti previše gladak. Dobro zagrijte ulje u širokom loncu. Dodajte smjesu paprika i patlidžana i kuvajte na umjerenoj vatri, stalno miješajući drvenom kašikom. U zavisnosti od sočnosti paprika, kuvanje može trajati i do dva i po sata.

Ajvar je gotov kada počne da ostavlja jasan trag na dnu lonca. Pred kraj kuvanja dodajte so i sirće, a po želji i sitno isjeckane ljute papričice. Kratko promiješajte i sklonite sa vatre. Vruć ajvar sipajte u prethodno sterilisane i zagrijane tegle. Napunjene tegle vratite u isključenu, ali još uvijek toplu rernu da se uhvati poklopac odozgo, zatim ih čvrsto zatvorite i umotajte u ćebe da se postepeno hlade, piše Foreign Fork, prenosi Pobjeda.

Podijeli:

Tagovi:

Ajvar

Recept

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Horoskop

Zanimljivosti

Uvijek oprezno sa njima: Ovo su najlukaviji znakovi Zodijaka

4 h

0
Необична занимања са високом зарадом: Професионални грлитељ, дегустатор хране за љубимце

Zanimljivosti

Neobična zanimanja sa visokom zaradom: Profesionalni grlitelj, degustator hrane za ljubimce

5 h

0
Лажни Лото милионер преварио цијелу Српску и Србију

Zanimljivosti

Lažni Loto milioner prevario cijelu Srpsku i Srbiju

6 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

34

Centralne vijesti, 12.11.2025.

20

30

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

20

19

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20

16

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

20

15

Cvijanović: Budućnost Srpske mora da ostane u sigurnim rukama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner