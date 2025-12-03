Logo
Sutra Vavedenje Presvete Bogorodice: Evo šta ovaj praznik simbolizuje

Izvor:

SRNA

03.12.2025

08:04

Komentari:

0
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva (SPC) proslaviće sutra praznik Vavedenje Presvete Bogorodice, koji simbolizuje dolazak trogodišnje Marije u Jerusalimski hram i njeno zavještanje Bogu.

Marija je u skladu sa zavjetom roditelja Joakima i Ane da će, ako dobiju porod dijete dati u hram, dovedena u Jerusalim i uvedena u hram.

Na vratima hrama dočekao ih je prvosveštenik Zaharija, otac Jovana Preteče, koji je Mariju uveo u hram i postavio je na prvi od dvanaest stepenika koji su vodili u najsvetiji dio, nazvan Svetinja nad svetinjama. Marija se na ostale stepenike popela sama, iako je to bilo teško i odraslim ljudima.

Vavedenje presvete Bogorodice

Društvo

U četvrtak slavimo Vavedenje Presvete Bogorodice: Evo šta je strogo zabranjeno raditi na ovaj praznik

Marija je u hramu ostala devet godina. Pošto su joj u međuvremenu umrli roditelji, sveštenici su odlučili da je udaju za 80-godišnjeg udovca Josifa, koji je već imao odraslu djecu.

Tako su, prema predanju, zadovoljeni strogi propisi koji ne dozvoljavaju da djevojka ostane djevica do kraja života, već je svaka morala da se uda. Marija je živjela u Josifovoj kući kao što je živjela u hramu, tako da je ona bila prva monahinja – ona koja je život zavještala Bogu.

Vavedenje je i slava manastira Hilandar.

Vavedenje Presvete Bogorodice

