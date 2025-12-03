U Srpskoj rođeno 28 beba

Izvor:
SRNA
03.12.2025
07:46
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, od kojih 13 djevojčica i 15 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 11, zatim u Zvorniku i Bijeljini po četiri, Doboju i Prijedoru po tri, Nevesinju dvije i Foči jedna.
U Banjaluci su rođene tri djevojčice i osam dječaka, u Zvorniku četiri djevojčice, Bijeljini po dvije djevojčice i dječaka, Doboju jedna djevojčica i dva dječaka, Prijedoru tri djevojčice, Nevesinju dva dječaka i Foči jedan dječak.
U Trebinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu nije bilo porođaja u protekla 24 časa.
Društvo
14 h1
Društvo
15 h0
Društvo
15 h0
Društvo
16 h0
Najnovije
Najčitanije
12
02
11
45
11
43
11
23
11
21
Trenutno na programu