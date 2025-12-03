Logo
Large banner

U Srpskoj rođeno 28 beba

Izvor:

SRNA

03.12.2025

07:46

Komentari:

0
У Српској рођено 28 беба
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, od kojih 13 djevojčica i 15 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 11, zatim u Zvorniku i Bijeljini po četiri, Doboju i Prijedoru po tri, Nevesinju dvije i Foči jedna.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i osam dječaka, u Zvorniku četiri djevojčice, Bijeljini po dvije djevojčice i dječaka, Doboju jedna djevojčica i dva dječaka, Prijedoru tri djevojčice, Nevesinju dva dječaka i Foči jedan dječak.

U Trebinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu nije bilo porođaja u protekla 24 časa.

Podijeli:

Tagovi:

beba

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Проблем масне јетре не настаје од масне хране, већ од ових намирница

Zdravlje

Problem masne jetre ne nastaje od masne hrane, već od ovih namirnica

4 h

0
Рубио: Сукоб у Украјини није наш рат

Svijet

Rubio: Sukob u Ukrajini nije naš rat

4 h

0
Почињу консултације за израду буџета за наредну годину

Republika Srpska

Počinju konsultacije za izradu budžeta za narednu godinu

4 h

0
Доктор дијели трик који би сви требало да знају послије лета

Savjeti

Doktor dijeli trik koji bi svi trebalo da znaju poslije leta

4 h

0

Više iz rubrike

РТВ такса ће се и у наредних годину дана плаћати преко рачуна за струју

Društvo

RTV taksa će se i u narednih godinu dana plaćati preko računa za struju

14 h

1
Лото екстра шанса

Društvo

Loto rezultati u 95. kolu: Evo odakle je dobitnik luksuznog auta

15 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 95. kolu

15 h

0
Патријарх Павле је упозоравао да су ово три највећа гријеха током поста

Društvo

Patrijarh Pavle je upozoravao da su ovo tri najveća grijeha tokom posta

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

02

Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

11

45

Povlači se mesni proizvod sa tržišta, pronađena opasna bakterija

11

43

Tramp najavljuje moguće kopnene vojne udare: "Znamo gdje žive oni najgori"

11

23

Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

11

21

Košarac: Sjednica PIK-a - mlaćenje prazne slame na sarajevskom sijelu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner