Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 95. kolu

Autor:Stevan Lulić
02.12.2025
20:16
Komentari:0
U 95. kolu igre Loto nije izvučena glavna premija, takozvana sedmica, vrijedna 4 miliona i 300 hiljada konvertibinih maraka.
Čak četiri igrača imala su priliku da dobiju sedmicu, a falili su im brojevi 1, 17, 28, 37. Međutim, nijedan od njih nije izvučen.
Srbija
Fond PIO povećao naknade za sahrane, poznato i koliko
U igri Loto u 95. kolu izvučeni su brojevi 22, 27, 13, 29, 9, 3 i 34.
U igri Loto plus, vrijednoj 2.270.000 KM, izvučeni su brojevi 11, 21, 24, 32, 29, 10 i 4. Ni u ovoj igri nije izvučena premija.
Džoker broj u 95. kolu glasio je 545445, a premija je iznosila oko 30.000 KM. Ni Džoker broj u ovom izvlačenju nije pogođen.
Društvo
Vlada odlučila: Radnicima 300 KM za praznike
U dodatnoj šansi, u kojoj se dodjeljuje pežo 5008, izvučen je listić sa brojem 01-00805-49-2-25-00075.
Dobitni listić uplaćen je u beogradskom naselju Voždovac.
Društvo
3 h0
Scena
5 h6
Banja Luka
7 h0
Srbija
4 h0
Društvo
3 h0
Društvo
4 h2
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu