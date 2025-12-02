Stiže novi program u škole, mijenja se broj časova?

Ministar prosvjete Srbije, Dejan Vuk Stanković, govorio je u Skupštini o predloženim izmjenama Zakona o udžbenicima, ističući da je primarni cilj zakona stvaranje prostora za razvijanje patriotske vrline i društvene odgovornosti kod učenika.

Ministar je naglasio da novi Zakon o udžbenicima neće biti vrijednosno neutralan, već namjerava da razvija svijest o identitetu kako dominantnog naroda, tako i drugih naroda.

Novi ciljevi Zakona biće patriotizam i identitet, jer, kako je navedeno, Zakon treba da podstakne patriotsku vrlinu i društvenu odgovornost.

Zakon obuhvata i većinsko i manjinsko stanovništvo, te je:

"Sažeo nacionalno i demokratsko sa jedne strane, zato što je obuhvatio i većinsko i manjinsko stanovništvo. I mi smo se vodili tom ravnotežom između demokratije i multikulturalnosti u ovom društvu".

Ministar je najavio da će se raditi na promjeni planova i programa nastave u kontekstu intencija novog Zakona:

"U daljem radu, pre svega Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja radiće se na tome da se promijene planovi i programi u kontekstu intencija ovog Zakona i da se redefiniše plan i program izvođenja nastave, odnosno da se napravi neka ravnoteža u broju časova".

Vuk Stanković je naglasio da se nacionalna bezbjednost razumije u najširem mogućem kontekstu, te da je svijest o identitetu ključna za odbranu države u turbulentnim vremenima, prenosi "Telegraf".

"Ako čovjek nema svijest o identitetu, ako nema svijest o tome da je država najviši oblik nacionalne slobode, onda se postavlja pitanje da li je u turbulentnim vremenima spreman nju da brani. I vama je jasno da u trusnom području kao što je ovo, u kome nisu završene geopolitičke igre, uvijek postoji rizik za nacionalnu bezbjednost šta god da radili i kojom god društvenom aktivnošću se bavili, uključujući i obrazovanje".