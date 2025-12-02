Logo
Tramp: Više nismo finansijski uključeni u ukrajinski sukob

Izvor:

Sputnjik

02.12.2025

18:38

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

SAD više nisu finansijski uključene u sukob u Ukrajini, bivši predsjednik Džozef Bajden je "dijelio novac kao bombone", izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

- Mi više nismo finansijski uključeni u taj sukob. Bajden je dao 350 milijardi dolara kao da su bombone - rekao je Tramp na sjednici vlade.

Аца Лукас Насер Орић

Republika Srpska

Udruženje pozvalo na bojkot Ace Lukasa

Po njegovim riječima, značajan dio američke pomoći Kijev je dobio u gotovini.

On je istakao da američki predstavnici u Rusiji rade na tome da se utvrdi da li je ukrajinsko rješenje uopšte moguće i izrazio nadu u okončanje konflikta.

Donald Tramp

