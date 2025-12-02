Logo
Large banner

Primao platu 10 godina, a nijednom se nije pojavio na poslu

Izvor:

Telegraf

02.12.2025

18:12

Komentari:

0
Примао плату 10 година, а ниједном се није појавио на послу
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Kasacioni sud u Kuvajtu donio je jednu od najstrožih presuda u poslednjim godinama, u borbi protiv zloupotreba u javnom sektoru.

Neimenovani državni službenik je osuđen na pet godina zatvora i moraće da plati kaznu i nadoknadu od 312.000 kuvajtskih dinara (oko 875.000 evra), pošto je utvrđeno da je 10 godina primao platu - iako se nije pojavljivao na poslu.

Kriptovalute

Svijet

Zaplijenjen kripto-mikser: Na njemu bilo 48 miliona KM

Zarada redovno pristizala

Prema sudskim dokumentima, državni službenik je radio u odjeljenju za usluge građanima. Međutim, istraga je otkrila da deceniju nije obavljao nikakve radne zadatke, niti je dolazio u kancelariju, iako je plata uredno pristizala svakog mjeseca.

Kada je slučaj konačno otkriven, pokrenut je krivični postupak zbog nezakonitog bogaćenja i zloupotrebe javnih sredstava.

Ovaj službenik je ranije oslobođen optužbi - pred nižim sudskim instancama, ali je Kasacioni sud donio preokret, ocijenivši da je dokazni materijal “nesporan”.

ILU-META-180925

Nauka i tehnologija

Nema više krađe: Meta preuzima važan korak

Slučaj nastavnice u Njemačkoj

Slični slučajevi, međutim, nisu rijetkost u svijetu.

Ranije ove godine, njemački mediji su pisali o neimenovanoj nastavnici koja je 16 godina bila na bolovanju, a redovno je primala punu platu.

Podijeli:

Tagovi:

Plata

Kuvajt

Kazna

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Од 1. децембра повећане пензије за 20.000 корисника у БиХ

Društvo

Od 1. decembra povećane penzije za 20.000 korisnika u BiH

5 h

0
Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили

Svijet

Ubijen sin političara: Pretukli ga pa živog zapalili

5 h

0
Славна Ријана шокира модним избором

Scena

Slavna Rijana šokira modnim izborom

5 h

0
Зашто је бијели лук једна од најздравијих намирница?

Zdravlje

Zašto je bijeli luk jedna od najzdravijih namirnica?

5 h

0

Više iz rubrike

Почео састанак Путина и Виткофа

Svijet

Počeo sastanak Putina i Vitkofa

5 h

0
Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ

Svijet

Zaplijenjen kripto-mikser: Na njemu bilo 48 miliona KM

5 h

0
Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили

Svijet

Ubijen sin političara: Pretukli ga pa živog zapalili

5 h

0
Путин поручио Европи: Ако желите рат...

Svijet

Putin poručio Evropi: Ako želite rat...

6 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner