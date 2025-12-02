Primao platu 10 godina, a nijednom se nije pojavio na poslu

Kasacioni sud u Kuvajtu donio je jednu od najstrožih presuda u poslednjim godinama, u borbi protiv zloupotreba u javnom sektoru.

Neimenovani državni službenik je osuđen na pet godina zatvora i moraće da plati kaznu i nadoknadu od 312.000 kuvajtskih dinara (oko 875.000 evra), pošto je utvrđeno da je 10 godina primao platu - iako se nije pojavljivao na poslu.

Zarada redovno pristizala

Prema sudskim dokumentima, državni službenik je radio u odjeljenju za usluge građanima. Međutim, istraga je otkrila da deceniju nije obavljao nikakve radne zadatke, niti je dolazio u kancelariju, iako je plata uredno pristizala svakog mjeseca.

Kada je slučaj konačno otkriven, pokrenut je krivični postupak zbog nezakonitog bogaćenja i zloupotrebe javnih sredstava.

Ovaj službenik je ranije oslobođen optužbi - pred nižim sudskim instancama, ali je Kasacioni sud donio preokret, ocijenivši da je dokazni materijal “nesporan”.

Slučaj nastavnice u Njemačkoj

Slični slučajevi, međutim, nisu rijetkost u svijetu.

Ranije ove godine, njemački mediji su pisali o neimenovanoj nastavnici koja je 16 godina bila na bolovanju, a redovno je primala punu platu.