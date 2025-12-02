Logo
Large banner

Slavna Rijana šokira modnim izborom

Izvor:

Superžena

02.12.2025

17:51

Komentari:

0
Славна Ријана шокира модним избором
Foto: Tanjug/Evan Agostini/Invision/AP

Mnoge slavne zvijezde sinoć su blistale na dod‌jeli Gotam nagrada u Njujorku, a pored Džulije Roberts, koja je pažnju privukla satenskim od‌jelom, na meti modnih kritičara našla se pjevačica i preduzetnica Rijana.

Rijana je za ovu priliku odlučila da ponese oversajz haljinu, preciznije rečeno, pufnastu kreaciju koja nosi potpis brenda "Balenciaga".

Riječ je o svedenoj toaleti u puder roze boji koja na jedinstven način oslikava Rijanin buntovnički duh.

Kako bi upotpunila stajling, dodala je skupocjenu ogrlicu u roze i ljubičastim tonovima, kao i perjani kačket koji je dodatno naglasio njen odvažni modni izraz.

Primjetne su bile i kožne crne rukavice koje su cjelokupnom autfitu dale jednu savremenu notu.

Naravno, društvo na ovom događaju pravio joj je suprug ASAP Roki koji je nosio jednostavno Šanel od‌jelo u smeđoj boji, prenosi Superžena.

Podijeli:

Tagovi:

Rijana

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Више сам била под мушкарцима него с њима: Ведрана Рудан шокирала

Scena

Više sam bila pod muškarcima nego s njima: Vedrana Rudan šokirala

6 h

0
Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

Scena

Darko Lazić šokirao priznanjem: ''Spavao sam sa 358 žena, imam spisak''

7 h

0
Син најбогатијег човјека у Кини згрозио интернет: Тјелохранитељ га храни у кафићу

Scena

Sin najbogatijeg čovjeka u Kini zgrozio internet: Tjelohranitelj ga hrani u kafiću

10 h

0
Несвакидашња ситуација на концерту Аце Пејовића: Трудница га замолила да јој открије пол бебе

Scena

Nesvakidašnja situacija na koncertu Ace Pejovića: Trudnica ga zamolila da joj otkrije pol bebe

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner