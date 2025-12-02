Slavna Rijana šokira modnim izborom

Izvor:
02.12.2025
Mnoge slavne zvijezde sinoć su blistale na dodjeli Gotam nagrada u Njujorku, a pored Džulije Roberts, koja je pažnju privukla satenskim odjelom, na meti modnih kritičara našla se pjevačica i preduzetnica Rijana.
Rijana je za ovu priliku odlučila da ponese oversajz haljinu, preciznije rečeno, pufnastu kreaciju koja nosi potpis brenda "Balenciaga".
Riječ je o svedenoj toaleti u puder roze boji koja na jedinstven način oslikava Rijanin buntovnički duh.
Kako bi upotpunila stajling, dodala je skupocjenu ogrlicu u roze i ljubičastim tonovima, kao i perjani kačket koji je dodatno naglasio njen odvažni modni izraz.
Primjetne su bile i kožne crne rukavice koje su cjelokupnom autfitu dale jednu savremenu notu.
Naravno, društvo na ovom događaju pravio joj je suprug ASAP Roki koji je nosio jednostavno Šanel odjelo u smeđoj boji, prenosi Superžena.
