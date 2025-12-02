Darko Lazić šokirao priznanjem: ''Spavao sam sa 358 žena, imam spisak''

Pjevač Darko Lazić trenutno uživa u braku sa Katarinom, a prije nje je bio u bračnoj zajednici sa pjevačicom Anom Sević.

Za pjevača su se lijepile mnoge djevojke, a on ističe da ne zna tačan broj žena sa kojima je bio dok nije uplovio u bračne vode.

Ekonomija CB BiH podsjeća: Manje od mjesec dana za zamjenu ovih novčanica

Lazić je u podkastu kod Bokija 13 priznao da je nekada znao da za jedan nastup bude sa dvije djevojke.

Na Bokijevo pitanje kako se to organizuje i gdje budu oni, Darko je odgovorio:

- Jedna bude prije nastupa, jedna poslije. Nekad i dvije poslije. Nađemo se nekako - istakao je Darko Lazić.

Darko Lazić ističe da nije tip muškarca koji voli da vara, pa nikada djevojku sa kojom je bio u ozbiljnoj vezi nije prevario. Ipak, dok je bio sam, radio je svašta.

- Imao sam trojku. Mislim da je to svaki muškarac prošao koji se bavi ovim poslom i koji je malo temperamentan - izjavio je Darko Lazić uz konstataciju da Katarina zna za koga se udala i da njoj ovaj podatak sigurno neće biti šokantan.

Nauka i tehnologija Android dobija znatno brži Wi-Fi

Bio sa više od 300 žena

Darko Lazić ranije je tvrdio da ima i spisak imena žena sa kojima je proveo noć i da ih je preko 300.

- 358! Imam spisak kod kuće. To mi je zanimljivo bilo, ali 2011. godine sam prestao da pišem. Mogu da ti slikam i da ti pošaljem spisak. Ima nekih za koje ne treba da se zna - rekao je Darko Lazić jednom prilikom.