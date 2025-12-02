Logo
Oglasio se Nikola Rokvić nakon što mu je otkazan nastup u Splitu i otkrio pravi razlog

02.12.2025

08:50

Foto: Instagram/nikolarokvic

Pjevaču Nikoli Rokviću otkazan je nastup u Hrvatskoj koji je trebalo da ima za pet dana, a sad je objasnio zbog čega je došlo do toga.

Kako je naveo zakazani nastup u Splitu, koji je trebalo da bude 06.12. ipak neće održati.

“Nažalost, zbog neispunjavanja odredbi ugovora, nastup je otkazan. Vidimo se u Splitu nekom drugom prilikom”, poručio je Rokvić.

Scena

Otkazan nastup Nikole Rokvića u Hrvatskoj

Podsjetimo, nedavno se navršila četvrta godina od smrti Marinka Rokvića, a tužnim povodom oglasio se Nikola objavivši fotografiju sa ocem uz numeru Mike Antića ''Besmrtna pesma“.

(GrandTV)

