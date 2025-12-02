Logo
Gastoz potvrdio raskid sa Anđelom Đuričić: "Žao mi je samo zbog psa"

Izvor:

Informer

02.12.2025

08:29

Komentari:

0
Гастоз потврдио раскид са Анђелом Ђуричић: "Жао ми је само због пса"
Foto: Youtube/ screenshot

Rijaliti učesnici Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz su raskinuli, što je pobjednik "Elite 8" potvrdio u lajv uključenju na društvenim mrežama.

Rijaliti učesnici Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz, koji su se nedavno zajedno pojavili na koncertu Mirze Selimovića, otpratili su se sa društvenih mreža, a onda je on potvrdio da je došlo do njihovog raskida.

Gastoz je u lajv uključenju na društvenim mrežama otkrio zbog čega će mu sada biti i najviše žao.

Ovo je, ljudi, ljubav između čovjeka i životinje. Čovjek i životinja su, ja smatram, jedna ista stvar. Zbog nje mi neće biti žao, al' zbog ovog kretena hoće - pričao je Gastoz.

Мариана Мијаиловић

Svijet

Mariana Mijailović na listi "50 najtraženijih": Vršila "rituale čišćenja", uzela milione

Zbog velikog broja pitanja o Anđeli i njihovoj vezi Marinković se u jednom momentu iznervirao i počeo da psuje.

Ja sam sa njim živio godinu i nešto dana, zato. Ljudi, kakvi su ovo glupi komentari, ne mogu... Ljudi, baš smarate, je***a vas Anđela! - govorio je potom pobednik "Elite 8" u lajv uključenju.

Podsjetimo, Nenad Marinković Gastoz odlučio je odlučio je da se vrati starom poslu, kojim se bavio i prije nego što je postao poznat.

(informer)

