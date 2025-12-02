Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Zbog radova danas su planirana su sljedeća isključenja električne energije:

▶️08.00 - 16.00 časova - dijelovi naselja: Stričići, Pavići, Lokvari, Ledenice i Racune;

▶️9.00 - 14.00 časova - dio Ulice Vida Nježića, te dio naselja Dragočaj;

▶️13.00 - 16.00 časova - dijelovi ulica: Blagoja Parovića br.100-122, Ciglane, Dalmatinska, Marije Kiri, Nenada Kostića, Subotička i Jovana Bijelića, te dijelovi naselja Šargovac i Tunjice, saopšteno je iz Grada Banja Luka.