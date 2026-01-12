Logo
Large banner

Saradnik Željka Obradovića otkrio šta je bio problem u Partizanu

Izvor:

Kurir

12.01.2026

11:34

Komentari:

0
Сарадник Жељка Обрадовића открио шта је био проблем у Партизану
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Đozep Marija Iskijerdo je govorio o saradnji sa Željkom Obradovićem.

Iskijerdo je pomoćnik Željka Obradovića bio u Huventudu, Fenerbahčeu i Partizanu.

U intervjuu za španski "El Pais" je pričao o tome kako izgleda rad sa trofejnim stručnjakom.

"Željko se nije mnogo promijenio. Veoma je sličan čovjeku kakvog sam upoznao. Ista strast, ista energija – to je ostalo. Željeli smo ponovo da radimo zajedno i kada je otišao u Tursku, ponudio mi je da pođem s njim. Odgovorio sam mu: 'Ako mi daš dva sata, spakovaću se i doći plivajući'", rekao je Iskijerdo i dodao:

Жељко Обрадовић

Scena

Haris Džinović pjevao na slavi kod Željka Obradovića

"Kao osoba, on je veoma zaštitnički nastrojen, brine o svima oko sebe. Uvijek me je pitao da li sam primio platu. U svakom klubu insistira da prvo budu plaćeni njegovi pomoćnici, pa tek onda on. Tako se brine o svom okruženju".

Pričao je Španac i o odlasku Obradovića iz Partizana.

Душан Алимпијевић

Košarka

Alimpijević: Željko Obradović će se vratiti

"Shvatio je da ga ekipa više ne prati i dao je ostavku. Možda je bilo previše stranaca. Grupa srpskih igrača nije imala dovoljno uticaja na igru da bi dominirala. Današnje generacije mladih, ne samo u košarci već i u društvu uopšte, postale su veoma individualističke i prije razmišljaju o sebi nego o zajedničkom dobru. To je za košarkaški tim veoma teško, a za metode Željka Obradovića još teže. Ako lični interes staviš ispred zajedničkog dobra, uspjeh nije moguć. Onda neka igraju tenis ili šah. Mi smo pokušali, ali se to nije promijenilo. I to govorim sa velikom tugom – poslije našeg odlaska dobili su malo utakmica i primili mnogo poena. To znači da se isti igrači i dalje ponašaju isto".

Šta je još problem kod košarkaša?

"Mladi danas žele sve, odmah, jer misle da im pripada. A šta si ti uradio da bi sve želio odmah? Hoće da igraju 40 minuta i da svaka lopta ide kroz njih, ali da li si ti prvi koji dolazi na trening i posljednji koji odlazi? Da li si taj koji najviše radi? Kada dođe trenutak istine – ko si ti?

I ako ti igraš 40 minuta, ko onda ne igra? U ovogodišnjem Partizanu samo je Kalates osvojio Evroligu, i to jednom. Željko Obradović ima devet, a ja dvije. A ponekad ti se igrači obraćaju kao da ja ne znam ništa. Malo poštovanja… Ja sam počeo da treniram sa 21 godinom u Huventudu. I ako sam morao da ostanem još dva sata, ostajao sam i ćutao. Danas pitaju kolika mi je plata i koje mi je radno vrijeme. Tako nećeš uspeti, momče", poručio je Đozep Marija Iskijerdo.

Podijeli:

Tagovi:

Željko Obradović

KK Partizan

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јанис доминирао, Денвер без Јокића срушио Милвоки

Košarka

Janis dominirao, Denver bez Jokića srušio Milvoki

5 h

0
Шрудер суспендован након окршаја са Дончићем

Košarka

Šruder suspendovan nakon okršaja sa Dončićem

18 h

0
Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

Košarka

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

1 d

0
Јокић нервозан: Када ће заиграти?

Košarka

Jokić nervozan: Kada će zaigrati?

2 d

0

Više iz rubrike

Франкфурт: Због временских услова отказана 102 лета

Svijet

Frankfurt: Zbog vremenskih uslova otkazana 102 leta

2 h

0
Сијарто: Француска и Велика Британија прикривено објављују рат Русији

Svijet

Sijarto: Francuska i Velika Britanija prikriveno objavljuju rat Rusiji

3 h

0
Трамп: Можда употријебимо силу у Ирану

Svijet

Tramp: Možda upotrijebimo silu u Iranu

3 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Svijet

Direktorica škole u Prijedoru osumnjičena za pronevjeru novca iz blagajne

4 h

6
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

13

15

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

13

11

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

13

06

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

13

04

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner