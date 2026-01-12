Saradnik Željka Obradovića otkrio šta je bio problem u Partizanu

Iskijerdo je pomoćnik Željka Obradovića bio u Huventudu, Fenerbahčeu i Partizanu.

U intervjuu za španski "El Pais" je pričao o tome kako izgleda rad sa trofejnim stručnjakom.

"Željko se nije mnogo promijenio. Veoma je sličan čovjeku kakvog sam upoznao. Ista strast, ista energija – to je ostalo. Željeli smo ponovo da radimo zajedno i kada je otišao u Tursku, ponudio mi je da pođem s njim. Odgovorio sam mu: 'Ako mi daš dva sata, spakovaću se i doći plivajući'", rekao je Iskijerdo i dodao:

"Kao osoba, on je veoma zaštitnički nastrojen, brine o svima oko sebe. Uvijek me je pitao da li sam primio platu. U svakom klubu insistira da prvo budu plaćeni njegovi pomoćnici, pa tek onda on. Tako se brine o svom okruženju".

Pričao je Španac i o odlasku Obradovića iz Partizana.

"Shvatio je da ga ekipa više ne prati i dao je ostavku. Možda je bilo previše stranaca. Grupa srpskih igrača nije imala dovoljno uticaja na igru da bi dominirala. Današnje generacije mladih, ne samo u košarci već i u društvu uopšte, postale su veoma individualističke i prije razmišljaju o sebi nego o zajedničkom dobru. To je za košarkaški tim veoma teško, a za metode Željka Obradovića još teže. Ako lični interes staviš ispred zajedničkog dobra, uspjeh nije moguć. Onda neka igraju tenis ili šah. Mi smo pokušali, ali se to nije promijenilo. I to govorim sa velikom tugom – poslije našeg odlaska dobili su malo utakmica i primili mnogo poena. To znači da se isti igrači i dalje ponašaju isto".

Šta je još problem kod košarkaša?

"Mladi danas žele sve, odmah, jer misle da im pripada. A šta si ti uradio da bi sve želio odmah? Hoće da igraju 40 minuta i da svaka lopta ide kroz njih, ali da li si ti prvi koji dolazi na trening i posljednji koji odlazi? Da li si taj koji najviše radi? Kada dođe trenutak istine – ko si ti?

I ako ti igraš 40 minuta, ko onda ne igra? U ovogodišnjem Partizanu samo je Kalates osvojio Evroligu, i to jednom. Željko Obradović ima devet, a ja dvije. A ponekad ti se igrači obraćaju kao da ja ne znam ništa. Malo poštovanja… Ja sam počeo da treniram sa 21 godinom u Huventudu. I ako sam morao da ostanem još dva sata, ostajao sam i ćutao. Danas pitaju kolika mi je plata i koje mi je radno vrijeme. Tako nećeš uspeti, momče", poručio je Đozep Marija Iskijerdo.