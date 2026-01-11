Šruder suspendovan nakon okršaja sa Dončićem

Košarkaš Sakramenta, Nemac Denis Šruder, suspendovan je sa naredna tri meča zbog pokušaja fizičkog napada na Luku Dončića, saopštila je NBA liga.

Incident se dogodio 28. decembra, posle poraza Kingsa od Los Anđeles Lejkersa rezultatom 125:101.

Prema navodima NBA lige, 40 minuta po završetku pomenute utakmice, Šruder je ispred svlačionica pokušao da udari Dončića, ali nije uspio jer su uspjeli da ih razdvoje.

Šruder zbog suspenzije neće igrati za Sakramento protiv Hjustona, Los Anđeles Lejkersa i Njujorka.