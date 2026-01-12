Logo
Frankfurt: Zbog vremenskih uslova otkazana 102 leta

12.01.2026

11:12

Франкфурт: Због временских услова отказана 102 лета
Foto: Tanjug/AP/Michael Probst

Uprava Međunarodnog aerodroma u Frankfurtu saopštila je da su zbog snijega i leda otkazana 102 od ukupno 1.052 leta koja su bila planirana za danas.

Iz kompanije "Fraport", pod čijim je upravljanjem Aerodrom, navedeno je da se očekuje da će prekid rada trajati do podne po lokalnom vremenu.

Međutim, iz kompanije su upozorili da bi do kraja dana moglo doći do dodatnih otkazivanja.

