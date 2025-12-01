Odluka o naplati parkinga ističe do kraja mjeseca

Ostalo je još mjesec dana do isteka prijevremene, pravnici bi rekli nezakonite, odluke o naplati parkinga u gradu Banjaluka. Rješenja za poštovanje odluke Ustavnog suda Republike Srpske kojom je naplata parkinga u Banjaluci proglašena neustavnom i dati savjeti šta treba da se uradi, nema ni na vidiku.

Gradonačelnik poručuje da ima spremno rješenje. Čeka se sjednica Skupštine grada, kaže, pa će predložiti rješenje, u skladu sa Ustavom i zakonom. I dok sjednicu čeka kao Godoa, primjenjuje se nezakonito ozakonjena odluka o naplati parkinga.

"Sve je zakonito dok se drugačije ne kaže. Akt je prošao na Skupštini grada, usvojen je, dobio je podršku jednoglasnu svih odbornika. Važeći je. Ja ne znam da postoji bilo kakva apelacija ne znam da Ustavni sud išta po tom pitanju razmatra. Dakle, dragi Banjalučani i građani imamo zakonitu odluku. Naplaćujemo parkinge onako kako treba, kako je Skupština usvojila. Ako se nešto drugačije desilo u međuvremenu, hajde da tumačimo. Sada je o tome preuranjeno govoriti", poručio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Jedinstvo se u gradskoj skupštini pokazalo bez obzira na stranačku pripadnost kada se donosila odluka o naplati parkinga od 1. septembra do kraja godine. Uprkos odluci Ustavnog suda i ne ispunjenju uslova o osnivanju privrednog društva kojem će se povjeriti posao upravljanja javnim prostorima za parkiranje u gradu Banjaluka. Odbornici su jednoglasno digli ruku za donošenje odluke o naplati parkinga. Glasalo se, kažu, da pomognu gradu u nadi da će do Nove godini biti pronađeno rješenje. Podići će ruku i ako se bude glasalo za produženje nezakonite odluke i poslije Nove godine.

"Kud svi tu i ludi Mujo. Naravno da ćemo glasati ako se bude glasalo, Naravno da ćemo glasati. Da opet se gradski budžet pomoći . Ali ćemo postaviti pitanje gdje su te pare otišle što su do sada na parking legle. Jesu li otišle na neki poseban račun ili na račun grada. Kao i za invalide. Mi smo rekli ko se parkira na parking za invalide kazna je 400 KM gdje su te pare dvije godine. Nigdje tih para nema. I to je za parkiranje Glasaćemo naravno ako treba da se podrži, ali on mora do nove godine da da prijedlog novog rješenja", rekao je odbornik u Skupštini grada Banjaluka Marinko Umičević.

"Mi smo dozvolili naplatu parkinga po cjenovniku koji je predložio gradonačelnik i u tom smislu ona da li je temeljno pravno osnovana ili nije ja iskreno vam ne mogu dati odgovor na to pitanje. Jer od samog starta kako je postavljena naplata parkinga to nije bilo u sladu sa zakonom", kazao je potpredsjednik Skupštine Grada Banjaluka Saša Čudić.

I dok u Banjaluci glasanje u Skupštini grada očito funkcioniše po principu podržite vi mene, a ja ću vas,bez obzira na slovo zakona, građani koji ne plaćaju parking skupljaju kazne. Od 01.septembra do kraja novembra izdato je 4.926 prekršajnih naloga za neplaćanje parkinga. Kazna za neplatiše parkinga je 50 KM, bila naplata zakonita ili ne. Tačan podatak o tome koliko je novca prikupljeno od kazni Iz Gradske uprave ne mogu dati, jer su neki građani odlučili da idu na sudsko odlučivanje, neke kazne su plaćene u roku od 8 dana što podrazumijeva plaćanje pola iznosa, a neke su plaćene u cjelosti

Iako bi odluka Ustavnog suda RS trebalo da bude tapija ili amin, u Banjaluci to nije slučaj. Ukoliko ne platite parking i dobijete kaznu, možete da idete na sud. Ako niste zadovoljni prvostepenom odlukom suda žalite se drugostepenom, a onda i Ustavnom sudu. Pravnici kažu takve žalbe mogu stići i do Strazbura. Na advokate u Banjaluci se mnogo ne oslanjajte, jer o naplati parkinga gotovo niko ne želi da priča ili savjetuje. Sve je na sudiji koji će procijeniti da li treba da platite kaznu ili ne. I još pride sudske troškove.