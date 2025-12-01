Ko će na sjednicu PIK-a?

Apsolutno je neprihvatljiv poziv supervizora za Brčko distrikt za prisustvo sjednici PIK-a, kategorična je Sanja Vulić. To, kako kaže, imajući u vidu kakvu torturu i kolonijalni pristup je imao Kristijan Šmit da vrši intervencionizam na zakonodavstvo u pogledu izmjena Krivičnog zakona. Jasno je – SNSD se pozivu neće odazvati.

„Sada bi on da mi o nečemu razgovaramo, da razgovaramo o Dejtonu, imajući u vidu da je 30 godina od potpisivanja Dejtona, pa ja postavljam pitanje supervizoru za Brčko distrikt, o čemu da pričamo kada je Kristijan Šmit apsolutno razorio Dejton“, istakla je šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH Sanja Vulić i dodala:

"Smatram da sve jedan Srbin koji ode za sto Kristijana Šmita, odnosno u ovom slučaju izaslanika Kristijana Šmita je ništa drugo nego izdajnik srpskog naroda."

Otići će opozicija iz Srpske. Šalju Nenada Grkovića. Poznate su im i teme.

"Koliko znam, tema tog sastanka biće evropski put BiH. Odnosno, raspravljaće se o ova dva evropska zakona, o Sudu BiH i o Zakonu o VSTS-u. Takođe, raspravljaće se i o imenu pregovarača", rekao je zamjenik šefa Kluba poslanika SDS – PDP – ZA PRAVDU I RED Nenad Grković i dodao:

"Neće se pričati o imovini. Vi znate da je na posljednjoj sjednici Parlamenta, kolege su predložile Zakon o imovini BiH. Svi poslanici iz Republike Srpske su glasali protiv tog Zakona i glasaćemo i ubuduće protiv tog zakona u ovom obliku."

S njima će na sastanak i šefovi klubova iz drugog entiteta. Nekima teme nisu poznate, ali znaju da će imati pravo na izlaganje do pet minuta. Drugima su tek djelimično poznate, npr. Sabini Ćudić. U prvom telefonskom razgovoru nam je kratko odgovorila i poručila da će se nakon sastanka javiti za više informacija. Nije se javila.

"Naravno da ću se odazvati, jesu djelimično", odgovorila je šef Kluba poslanika „Naša stranka“ Dabina Ćudić.

"Pa vjerovatno u skladu s tokom tog sastanka da ćemo kroz tu raspravu moći dati svoje mišljenje, osvrt ili ono što mi smatramo da trebamo staviti u fokus", kazao je šef Mješovitog kluba poslanika u PD PS BiH Jasmin Emrić.

OHR se ponaša kao politički subjekat koji je iznad svih političkih stranaka u BiH. Namjera im je da se i dalje postavljaju kao nalogodavci, a svi ostali treba da slušaju.

"U tom pravcu djeluje i taj supervizor za Brčko koji je ujedno i zamjenik Kristijana Šmita, a on je Amerikanac. Šta nam to govori? To nam govori da duboka država u Americi ne miruje", kazao je profesor geopolitike Srđan Perišić i napomenuo:

"Zato što je Republika Srpska sa svojom spoljnom politikom došla do drugih u Vašingtonu. Ona je došla do ljudi koji nisu duboka država. Došli su do ljudi bliskih Trampu i sada ovo možemo posmatrati kao kontraudar, kao spasavanje i Kristijana Šmita."

Na sastanak neće ni šef Srpskog kluba u Predstavničkom domu. Milan Petković kaže da se neće odazvati pozivu, jer je najveću poslijeratnu krizu u BiH izazvao samozvani visoki predstavnik, a PIK ništa nije učinio na deeskalaciji te krize, već suprotno.