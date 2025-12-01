U BiH uvezeno 435 tona pirotehničkih sredstava

Novogodišnji i božićni praznici sve su bliže, a proslave bez vatrometa ili petardi postale su nezamislive. Tome svjedoče i podaci da je uvoz pirotehničkih sredstava u BiH znatno porastao, dok trgovci ističu da je potražnja posljednjih godina bila stabilna, što očekuju i ove sezone.

Naime, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH za deset mjeseci ove godine uvezeno je oko 435 tona pirotehničkih sredstava čija vrijednost premašuje 3,47 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine stigla 221 tona u vrijednosti oko 1,62 miliona maraka.

Najviše pirotehnike ove godine stiglo je iz Kine, i to u vrijednosti od 2,94 miliona KM, dok je iz Albanije ova roba uvezena u vrijednosti od oko 467.000 KM. Iz Italije su stigla pirotehnička sredstva "teška" nešto više od 54.000 KM, a na ove proizvode iz Češke otišlo je oko 14.000 KM.

Vatrometa, petardi i ostalih proizvoda tokom 2025. godine najviše je uvezeno u junu i oktobru, dok je najslabiji uvoz zabilježen u martu i aprilu.

Pirotehnička sredstva, podsjećaju trgovci, podijeljena su u četiri razreda. U maloprodaji se mogu kupiti samo ona prvog i drugog razreda koja su namijenjena odraslim licima, a uz nadzor mogu ih koristiti i djeca. Tu između ostalog spadaju vatreni leptiri, manje petarde, dimne bombe, efekti u boji.

S druge strane, pirotehnika trećeg i četvrtog razreda, koja obuhvata profesionalne vatromete, velike rakete i artikle jačeg intenziteta, nije dozvoljena za maloprodaju. Njih mogu koristiti isključivo firme sa licencom i lica obučena za montažu i izvođenje vatrometa.

Vlasnik firme "Dio komerc" Ostoja Divljak iz Banjaluke rekao je za "Glas" da u ponudi imaju više od 1.000 različitih artikala, a cijene zavise od vrste, jačine i pakovanja.

"Imamo proizvode od marke, pa do 30 KM, ali i skuplje. Sarađujemo sa Kinom već 25 godina, što nam omogućava povoljniju nabavku i dobar kvalitet", naveo je Divljak.

Prema njegovim riječima, već pet godina nisu mijenjali cijene, što će, kako kaže, ostati slučaj i ove sezone.

"Želimo izaći u susret kupcima u ovim ekonomskim okolnostima pa ćemo zadržati iste cijene kao prethodnih godina. Kupci to prepoznaju i vraćaju nam se svake sezone", naveo je Divljak.

Kada je riječ o očekivanjima od sezone, oprezni su u procjenama, ističući da je teško prognozirati da li će sezona biti bolja ili lošija, ali s obzirom na cijene i stalne kupce, očekuju stabilnu prodaju.

Iako je u Republici Srpskoj prodaja pirotehničkih sredstava dozvoljena od 15. novembra do 31. januara naredne godine, u dobojskoj prodavnici pirotehnike "Mirnovec" kazali su za "Glas" da još popunjavaju rafe u radnji.

"To je jedini razlog zbog čega ćemo ove godine malo kasnije početi sa radom", naveli su iz ove radnje i dodali da je kod njih potražnja svake godine slična, te da nema većih oscilacija.

Ističu da djeca i mladi najviše kupuju male i slabije petarde, dok oni stariji novogodišnje praznike vole dočekati uz vatromete i rakete.

Kada je riječ o cijenama, naveli su da će one i ove godine ostati iste.

Slična situacija je i u prodavnici pirotehnike "Nif komerc-Maks" iz Kiseljaka koji će kroz nekoliko dana početi sa prodajom. Naveli su da je prethodnih godina interesovanje za kupovinom petardi, dimnih bombi, raketa, vatrometa i drugih proizvoda bila mnogo veća. Cijene će, kako su rekli, malo "skočiti" za određeni asortiman.