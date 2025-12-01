Logo

Vulić: Konakovićev neljudski poziv na linč srpskog naroda po Šmitovom diktatu

SRNA

01.12.2025

12:56

Ne čudi bahati, nekulturni i neljudski poziv na linč srpskog naroda od ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića, koji opravdava sramno skandiranje na košarkaškoj utakmici, jer je to retorika koju zagovara Kristijan Šmit, rekla je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

Ona je istakla da dužnost ministra spoljnih poslova nije da podgrijava tenzije niti opravdava skandiranje uvreda na sportskim događajima, već da radi na smirivanju strasti i izgradnji boljih odnosa među narodima.

''Ako vam je prihvatljivo da se mržnja pravda političkim neslaganjima, onda problem nije u navijačima, nego u standardima koje vi sami postavljate'', rekla je Vulićeva.

Ona je naglasila da sport nije mjesto za nacionalna obračunavanja, niti su kolektivne optužbe put ka pravdi.

Ističući da poštovanje žrtava ne smije biti selektivno, Vulićeva je navela da se da se odgovorna politika ne može graditi na jednostranim kvalifikacijama i porukama koje dijele, umjesto da spajaju.

''Mada, od tebe me ništa ne iznenađuje, ti vežeš konja gdje aga kaže, a tvoj aga, Šmit je rekao: "Globalisti, saveznici. Raspakivanje Dejtona i istrebljenje hrišćana iz BiH". Ne čude tvoji bahati, nekulturni i neljudski pozivi na linč srpskog naroda. Jadan si i nedostojan bilo čega!'', poručila je Vulićeva Konakoviću.

BiH

Vulić: Neću učestvovati na sjednici PIK-a

Vulićeva je rekla da je teško očekivati ambijent pomirenja dok se god nudi retorika koja podiže zidove na tribinama ili bilo gdje drugo.

Konaković rekao je da neće uputiti izvinjenje građanima Srbije zbog sramnog skandiranja u Sarajevu na košarkaškoj utakmici reprezentacija Srbije i BiH, te optužio Srbiju za "provokacije i nasrtaje na integritet i suverenitet BiH".

Košarkaši Srbije savladali su sinoć u Sarajevu selekciju BiH sa 74:72 u utakmici drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Republika Srpska

Vulić: Doboj pokazao da ne dozvoljava da mu drugi nameću mišljenje

Srpski košarkaši su neprijateljski dočekani u Sarajevu. Navijači BiH zviždali su za vrijeme intoniranja himne Srbije "Bože pravde", te sve vrijeme mahali ratnim zastavama takozvane Armije BiH, pod kojom su počinjeni brojni zločini nad srpskim narodom.

Tokom prvog poluvremena sa tribina su se mogle čuti uvrede na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Srbije.

Sanja Vulić

Elmedin Konaković

Kristijan Šmit

BiH

Vulić: Šarović odustao od vjere u vlastiti narod i domaće institucije

BiH

Vulić: Bošnjacima se neće ostvariti snovi da u djelo sprovedu Šmitove želje

BiH

Vulić: Sjednica u tonu apsolutnog politikanstva

BiH

Vulić: Prostorije zajedničkih institucija nisu mjesto za vjerske obrede

BiH

Konaković: Neću se izviniti građanima Srbije zbog sramnog skandiranja

BiH

"Zašto se Nermin Nikšić ne ogradi od sramnog skandiranja reprezentaciji Srbije?"

BiH

Čović: Unitarna BiH nikada neće zaživjeti

BiH

Francuski izvještaj: "Neki snajperski hici došli sa muslimanske strane u Sarajevu"

