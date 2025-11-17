Vulić: Prostorije zajedničkih institucija nisu mjesto za vjerske obrede

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da prostorije u zgradi zajedničkih institucija nisu namijenjene za obavljanje vjerskih obreda i da su novinari medija iz Republike Srpske danas pokazali veliku toleranciju kada je u novinarskoj sobi klanjao nepoznat muškarac.

Vulićeva je rekla da svako ima pravo na svoje vjerske obrede, ali ne u zgradi zajedničkih institucija.

"Možda da se udružimo sljedeći put da okadimo ovu zgradu, pošto je to jedan od naših obreda. Možda to ostalima neće smetati", rekla je Vulićeva novinarima nakon sjednice Predstavničkog doma.

BiH Muškarac klanjao u novinarskoj prostoriji zajedničkih institucija BiH

Nepoznati muškarac danas je u ušao u prostoriju iz koje novinari prate sjednicu Predstavničkog doma, bez pozdrava prošao u drugi dio prostorije i klanjao.

Ispred sebe na pod je raširio tkaninu i obavio klanjanje.

Nakon obavljenog obreda, bez pozdrava je izašao.