Logo
Large banner

Vulić: Prostorije zajedničkih institucija nisu mjesto za vjerske obrede

Izvor:

SRNA

17.11.2025

19:07

Komentari:

0
Вулић: Просторије заједничких институција нису мјесто за вјерске обреде

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da prostorije u zgradi zajedničkih institucija nisu namijenjene za obavljanje vjerskih obreda i da su novinari medija iz Republike Srpske danas pokazali veliku toleranciju kada je u novinarskoj sobi klanjao nepoznat muškarac.

Vulićeva je rekla da svako ima pravo na svoje vjerske obrede, ali ne u zgradi zajedničkih institucija.

"Možda da se udružimo sljedeći put da okadimo ovu zgradu, pošto je to jedan od naših obreda. Možda to ostalima neće smetati", rekla je Vulićeva novinarima nakon sjednice Predstavničkog doma.

Клањао у просторијама заједничких институција

BiH

Muškarac klanjao u novinarskoj prostoriji zajedničkih institucija BiH

Nepoznati muškarac danas je u ušao u prostoriju iz koje novinari prate sjednicu Predstavničkog doma, bez pozdrava prošao u drugi dio prostorije i klanjao.

Ispred sebe na pod je raširio tkaninu i obavio klanjanje.

Nakon obavljenog obreda, bez pozdrava je izašao.

Podijeli:

Tagovi:

Sanja Vulić

Zajedničke institucije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цијене нафте пале након што је прорадила руска лука Новоросијск

Ekonomija

Cijene nafte pale nakon što je proradila ruska luka Novorosijsk

3 h

0
Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

Svijet

Orban: Slanje dodatne novčane pomoći Ukrajini je kao slanje gajbe votke alkoholičaru

3 h

0
Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

Svijet

Poslije smrti majke i djece, i otac preminuo od posljedica trovanja hranom

3 h

0
Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

Svijet

Majka monstrum ubila sinčića: Glava pronađena u jezeru

3 h

0

Više iz rubrike

Коначно усвојен Буџет институција БиХ за ову годину

BiH

Konačno usvojen Budžet institucija BiH za ovu godinu

4 h

0
Клањао у просторијама заједничких институција

BiH

Muškarac klanjao u novinarskoj prostoriji zajedničkih institucija BiH

4 h

0
Усвојена хитна процедура за буџет БиХ

BiH

Usvojena hitna procedura za budžet BiH

5 h

0
Мирослав Вујичић

BiH

Vujičić: Odgovornost za neusvajanje budžeta je na skupštinskoj većini, a ne na SNSD-u

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

05

Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

21

56

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

21

54

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

21

48

Medvedev: Za razliku od Zapada, Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu

21

44

Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner