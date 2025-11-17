Muškarac klanjao u novinarskoj prostoriji zajedničkih institucija BiH

Skandalozna situacija dogodila se danas u zgradi zajedničkih institucija kada je nepoznati muškarac ušao u prostoriju iz koje novinari prate sjednicu Predstavničkog doma i klanjao.

Muškarac, koji je došao da svoje vjerske običaje upražnjava u novinarskoj sobi, u kojoj su u tom trenutku većinom sjedili novinari medija iz Republike Srpske, nije rekao ni dobar dan.

U jednom uglu prostorije pružio je komad tkanine, klanjao i bez pozdrava i izašao.