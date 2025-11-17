Logo
Hercegovka odnijela tituli "najvećeg lažova"

17.11.2025

17:27

Херцеговка однијела титули "највећег лажова"
Foto: Printscreen/Favebook/Hajdučke Vrleti Blidinje

Hercegovina je dobila još jednog šampiona u ni manje, ni više nego – laganju.

Na Blidinju je, naime, tokom vikenda održana 22. tradicionalna Noć lažova, manifestacija koja, kako organizatori ističu, svake godine okuplja istinske majstore dobre priče i zdravog humora. Ove godine nosila je naziv "Dobro slaži i ostani živ".

U posljednjem izdanju nadmetanja u što boljem laganju učestvovalo je deset takmičara, a Vijeće lažova imalo je težak zadatak izdvojiti tri najbolje laži – što je, kao i uvijek, izazvalo mnogo smijeha, nevjerice i oduševljenja publike.

“Prvo mjesto osvojila je Ivana Soldo, koja je ujedno i prva žena koja je pobijedila u istoriji ovog takmičenja. Drugo mjesto zauzeo je Ivica Tadić-Šica, dok je treće osvojio Josip Barbarić”, navode “Hajdučke vrleti Blidinje”, organizatori iz Tomislavgrada.

Putin Tramp

Svijet

Oglasio se Peskov o sastanku Putina i Trampa

Posebnost izbora bio je "Glas naroda" u kojem publika bira svoju omiljenu priču. Ove godine nagrada publike pripala je Marinku Šariću, dugogodišnjem učesniku koji je još jednom potvrdio status majstora zanata, ostavivši publiku u smijehu i divljenju svojom originalnom i duhovitom pričom.

Organizatori su istakli kako su i ove godine, uz smijeh, muziku i dobro raspoloženje, pokazali da su laži – barem one s Noći lažova – nešto što spaja ljude i ostavlja uspomene koje se dugo pamte.

“Vidimo se i dogodine - spremni za nove, još bolje laž”, poručili su oni, pišu Nezavisne.

