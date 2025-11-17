IDDEEA: Nema više izlaska iz BiH dok ne platite saobraćajne kazne

17.11.2025
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) razvila je novi veb servis odnosno aplikaciju za potrebe Granične policije BiH, koja omogućava uvid u sve prekršaje svakog vozila počinjene u BiH u realnom vremenu, čime je omogućeno da lica s neizmirenim obavezama ne mogu napustiti BiH dok prekršaji ne budu regulisani.
Na ovaj način, kako su saopštili iz IDDEEA, istovremeno se štiti privatnost i podaci građana BiH i osigurava efikasna kontrola prekršaja počinjenih unutar BiH.
Radi se o modernom, digitalnom i u potpunosti zaokruženom sistemu koji spaja sigurnost, zakonitost i odgovornost.
Prema podacima IDDEEA, ukupan dug domaćih vozača, za neplaćene saobraćajne prekršaje od 1. januara do 30. septembra ove godine iznosi čak, 24,8 miliona maraka.
Strani državljani na ime kazni u saobraćaju u ovoj godini duguju 215.800 KM. Taj dug lani je bio oko 138.000 KM.
