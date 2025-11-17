Logo
UZNEMIRUJUĆE! U kanalu pronađeno tijelo bez glave, istraga u toku

17.11.2025

12:36

Foto: Tanjug

Mjesto Srpska Crnja, smješteno tik uz granicu sa Rumunijom, juče je zavijeno u crno nakon jezivog otkrića koje je potreslo mirno pogranično naselje.

Članovi lokalnog Lovačkog udruženja “Jelen” pronašli su u nedjelju ujutru tijelo nepoznate osobe u poodmakloj fazi raspadanja u kanalu na periferiji atara.

Misterija je odmah produbljena šokantnim detaljima sa lica mjesta. Kako navode mještani, prizor je bio izuzetno mučan, a tijelo, okrenuto stomakom ka vodi, navodno je bilo obezglavljeno.

''Nepoznata osoba na sebi je imala samo majicu kratkih rukava i šorts. Tijelo je već bilo u fazi raspadanja, a navodno je bilo obezglavljeno. Lovci su odmah obavijestili policiju'', pričaju u nevjerici mještani Srpske Crnje.

Istraga i nalog za obdukciju

Policijska uprava iz Zrenjanina potvrdila je da je slučaj prijavljen u nedjelju oko 10.40.

''U ataru Srpske Crnje, pronađeno je tijelo u poodmakloj fazi raspadanja. Na lice mjesta odmah su izašli pripadnici policije i forenzičari. O svemu je obavješteno zrenjaninsko Više javno tužilaštvo, koje je naložilo hitnu obdukciju tijela'', saopšteno je iz policije.

Obdukcija je ključna. Rezultati će morati da daju odgovore na najvažnija pitanja: Da li je smrt nastupila nasilno, ko je preminula osoba i koliko dugo se tijelo nalazilo u kanalu. Zbog stepena raspadanja, identifikacija putem DNK analize i stomatoloških kartona biće vjerovatno neophodna.

Dok je trajao uviđaj, prolaz do tog dijela atara bio je blokiran. Selom i dalje vladaju šok i nevjerica, a mještani se pitaju ko bi mogla biti žrtva – da li je u pitanju migrant, nestala osoba iz okoline, ili je riječ o rešavanju nekog surovog zločina. Istraga je u toku, prenosi Telegraf.

