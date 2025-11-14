Logo
Jeziv prizor: Tijelo žene pronađeno u zgradi

Izvor:

Telegraf

14.11.2025

08:06

Језив призор: Тијело жене пронађено у згради
Foto: Tanjug/AP

Tijelo ženske osobe pronađeno je juče oko podneva u zgradi u Beogradu, u neposrednoj blizini kontejnera, saznaje "Telegraf.rs".

Policiju su pozvali uplašeni građani koji su otkrili tijelo.

Ekipa Hitne pomoći, koja je odmah stigla na lice mjesta, mogla je samo da konstatuje smrt.

Prema prvim informacijama, na tijelu žene nisu vidljive povrede koje bi ukazivale na nasilnu smrt.

O slučaju je obaviješteno Više javno tužilaštvo koje je naredilo da se uradi obdukcija u utvrdi identitet žene.

Komšije: Spavala je kod kontejnera

Jedan od komšija izjavio je novinarima da je riječ o ženi koja je, kako se pretpostavlja, bila beskućnik. Prema njegovim riječima, ona je često dolazila noću i spavala u dijelu pored kontejnera koji se naziva smećara.

Sagovornik portala ''Telegraf.rs'' tvrdi da žena ima oko 60 godina.

Tijelo žene nađeno je u zgradi gdje stoje kontejneri na Novom Beogradu.

Beograd

pronađeno tijelo

