Logo
Large banner

Poznat identitet policajca koji je pretukao suprugu

13.11.2025

20:32

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Stravičan slučaj dogodio se večeras u Sarajevu kada je muškarac koji je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pretukao svoju suprugu.

Žena je pristupila u Policijsku upravu Novi Grad kako bi prijavila svog supruga da je pretukao.

policija fbih

Hronika

Stravičan slučaj u Sarajevu: Policajac pretukao suprugu!

Kako piše Avaz, riječ je o Ernadu Efendiću kojeg je večeras tražila interventna policija.

Efendić se nalazio na poslu, na terenu. Radi se o pripadniku saobraćajne policije MUP KS.

Podsjećamo, on je uhapšen večeras.

Podijeli:

Tagovi:

nasilje u porodici

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стравичан случај у Сарајеву: Полицајац претукао супругу!

Hronika

Stravičan slučaj u Sarajevu: Policajac pretukao suprugu!

2 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Oglasila se direktorka škole o tuči u Zagrebu

7 h

0
Школа

Region

Jezivo vršnjačko nasilje u Zagrebu: Dječaka (10) pretukli bokserom, prijetili da će ga ubiti

10 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Identifikovan Banjalučanin koji je prije pet dana pretukao muškarca

1 d

0

Više iz rubrike

Стравичан случај у Сарајеву: Полицајац претукао супругу!

Hronika

Stravičan slučaj u Sarajevu: Policajac pretukao suprugu!

2 h

0
Осумњичени за превару Нове банке предат Тужилаштву

Hronika

Osumnjičeni za prevaru Nove banke predat Tužilaštvu

5 h

1
Одређен притвор тројици ухапшених са 3 килограма кокаина

Hronika

Određen pritvor trojici uhapšenih sa 3 kilograma kokaina

6 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Tragedija kod Novog Grada: Poginuo vozač traktora, podletio pod voz

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

02

Odluka je pala: Džin ne može bez alkohola

21

56

Ove ulice sutra ostaju bez struje

21

47

Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

21

41

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

21

35

Fejsbuk ukida lajkovanje i komentarisanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner