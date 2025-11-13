Poznat identitet policajca koji je pretukao suprugu

Stravičan slučaj dogodio se večeras u Sarajevu kada je muškarac koji je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pretukao svoju suprugu.

Žena je pristupila u Policijsku upravu Novi Grad kako bi prijavila svog supruga da je pretukao.

Kako piše Avaz, riječ je o Ernadu Efendiću kojeg je večeras tražila interventna policija.

Efendić se nalazio na poslu, na terenu. Radi se o pripadniku saobraćajne policije MUP KS.

Podsjećamo, on je uhapšen večeras.