Poznat identitet policajca koji je pretukao suprugu

13.11.2025
20:32
Stravičan slučaj dogodio se večeras u Sarajevu kada je muškarac koji je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pretukao svoju suprugu.
Žena je pristupila u Policijsku upravu Novi Grad kako bi prijavila svog supruga da je pretukao.
Hronika
Stravičan slučaj u Sarajevu: Policajac pretukao suprugu!
Kako piše Avaz, riječ je o Ernadu Efendiću kojeg je večeras tražila interventna policija.
Efendić se nalazio na poslu, na terenu. Radi se o pripadniku saobraćajne policije MUP KS.
Podsjećamo, on je uhapšen večeras.
Hronika
Region
Region
Hronika
