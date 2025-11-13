Logo
Osumnjičeni za prevaru Nove banke predat Tužilaštvu

Izvor:

ATV

13.11.2025

16:53

Осумњичени за превару Нове банке предат Тужилаштву
Foto: ATV

Stefano Salkanović, osumnjičeni za pokušaj prevare Nove banke u Banjaluci predat je u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Salkanovića će u naredna 24 sata ispitati postupajući tužilac koji će nakon toga donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Druga dvojica osumnjičenih M.M. i V.M. su nakon kriminalističke obrade pušteni da se brane sa slobode.

превара нова банка

Hronika

Drama u Banjaluci! Troje uhapšenih u centru grada

Podsjetimo, grupa je uhapšena sinoć u Banjaluci.

Kako je ATV već pisao, u pitanju pokušaj prevare povezan sa bankomatom. Sumnjivo ponašanje uhapšenih na bankomatu Nove banke primijetio je radnik obezbjeđenje koji je nakon toga zaključao vrata banke te zadržao osumnjičenih do dolaska policije.

Нова банка превара

Hronika

Detalji drame u Banjaluci: Prevara od 60.000 KM

