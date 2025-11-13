Logo
Slučaj "Monument": MUP Srpske izuzeo dokumentaciju od Saše Kovačevića

ATV

13.11.2025

16:25

Случај "Монумент": МУП Српске изузео документацију од Саше Ковачевића
Foto: Tripadvisor/AnitaYvonne09

MUP Republike Srpske izuzeo je poslovnu dokumentaciju od bijeljinskog biznismena Saše Kovačevića u okviru provjera u vezi sa navodnim nezakonitostima prilikom kupovine hotela ”Monument” na Kozari, saznaje ATV.

Načelnik Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović kaže da policijski službenici pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor vrše provjere koje se odnose na postupak kupovine hotel ”Monument” na Kozari.

”S tim u vezi izuzeta je poslovna dokumentacija koja je predmet analize s ciljem utvrđivanja okolnosti, činjeničnog stanja, uslova prodaje i isplate kupoprodajne cijene za navedeni objekat, kao i ugovorenih, a i neizvršenih obaveza po kupoprodajnom ugovoru”, rekla je Miljanović.

Prema nezvaničnim informacijama Kovačević je 2022. godine na licitaciji kupio hotel ”Monument” za 3,1 miliona maraka, sa obavezom zaposlenja radnika i ulaganja. Ugovorom je navodno bilo određeno da je dužan da zaposli još 15 radnika, te da u hotel uloži dodatnih 1,5 miliona maraka i nastaviti sa radom najmanje pet godina. Međutim, obaveze nisu ispoštovane, a navodno je od ukupnog iznosa isplaćeno samo 400.000 KM, što je predmet dalje istrage.

Zanimljivo je da je Kovačević ugovor potpisao u avgustu 2022. godine, odnosno samo tri mjeseca nakon što je pušten iz pritvora u kojem se nalazio odlukom Suda BiH nakon što je uhapšen u akciji ”Ira” u predmetu protiv Željka Radovanovića i drugih osumnjičenih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge, te prometom oružja. Istraga u tom predmetu nije okončana, niti je optužnica podignuta.

Kovačević je privođen i prošle godine zbog umiješanosti u napad na nekadašnjeg direktora Civilne zaštite Republike Srpske Milana Novitovića u Gradišci.

Kozara

Hotel Monument

MUP Republike Srpske

