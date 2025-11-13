Otac Predrag Popović otkrio koji najveći grijeh Srbi prave prilikom proslavljanja slave

Kako se približava sezona velikih krsnih slava, u domovima počinju pripreme za jedan od najvažnijih porodičnih praznika. Domaćice planiraju trpezu, domaćini sređuju kuću, a u vazduhu se osjeća toplina zajedništva i duhovne radosti.

Slava nije samo prilika da se porodica i prijatelji okupe oko bogate trpeze, ona je i duboko ukorijenjen vjerski običaj, jedinstven u pravoslavlju, koji u sebi spaja tradiciju, vjeru i zajedništvo.

Auto-moto Broj uvezenih automobila u Srpsku utrostručena za deceniju

O značenju i suštini slave govori otac Predrag Popović, koji objašnjava njeno porijeklo, simboliku i način na koji bi savremeni vjernici trebalo da je obilježavaju.

Kako je nastala slava kod Srba

– Slava se u istoriji kod Srba vezuje za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru. Recimo, ako je porodica primila hrišćanstvo na dan slave, onda je najstariji član uzimao ime nekog svetitelja na kog je primio hrišćanstvo. Zato se i zove krsna slava, jer su članovi te porodice na taj dan kršteni – navodi Popović.

Sveštenik ističe da je kroz istoriju svetitelj postao zaštitnik doma i porodice, neko ko se, kako kaže, “u ime pravoslavnih hrišćana moli kod Boga”.

Ljubav i seks Otkriveno šta najviše ubija strast u vezama

– Ipak, radi se i o mješavini narodnih običaja, a crkveni obredi slava kakvi su nam danas poznati otpočeli su sa beogradskim mitropolitom Mihajlom i 1862. Godinom – dodaje on.

“To je šamar svetitelju”

Suština slave, objašnjava otac Popović za RTS, nije u bogatoj trpezi, već u zajedništvu i duhovnosti.

– Ako je liturgija ikona carstva nebeskog, a Isus Hristos između nas, slava je ikona liturgije – kaže on.

Naglašavajući da bi tog dana sveštenici zajedno sa domaćinima trebalo da traže oproštaj i blagoslov.

– Kada domaćin sa sveštenikom lomi slavski kolač, to su obredi istovjetni onim u crkvi. Dakle, to je jedna vrsta liturgije. Posluži se žito i vino, a zatim i trpeza – dodaje sveštenik.

Zanimljivosti 5 horoskopskih znakova će plivati u parama iako sada nemaju ni dinar

Posebno upozorava na poštovanje posta, napominjući da miješanje mrsne hrane tokom posne slave nije primjereno:

– To je kao da je neko udario šamar svom svetitelju. Recimo, kada vjernici na Nikoljdan, za vrijeme Božićnog posta, posluže prasetinu pod izgovorom da gosti neće da im dođu ako usluže posnu trpezu, odgovor je jednostavan: Oni koji ne dolaze na ribu, ne treba ni da dođu na slavu – ističe otac Popović.

Slavski kolač iz pekare i slavlje u restoranu

U vremenu brzog života, mnogi domaćini odlučuju se da slavski kolač naruče iz pekare, a trpezu organizuju u restoranu. Otac Predrag Popović smatra da bi se od takve prakse trebalo odmaknuti.

– Mi smo postali instant generacija – i domaćini i domaćice – kod koje se izgubio kompas, pa se, eto, i slavski kolač mijesi u pekari. A slavski kolač treba da se mijesi svetom vodicom. Takav kolač, kakav god da je, predstavlja našu žrtvu. Sveta vodica ne treba da se prosipa – kaže sveštenik.

Vicevi Vic dana: Komšije

On dodaje da slava treba da bude skromna i domaćinska, u porodičnom okruženju:

– Pritom, za slavu, onaj koji slavi, mora da se pomuči, žrtvuje. Domaćin, domaćica, svi – cijela porodica. Međutim, ako čovjek nema gdje, pa mora u restoranu, nije na kraju bitno ni gdje će obilježiti slavu, već kako. Ako se za slavu puši, svađa i priča o politici, to nije suština. U osnovi je važno da se okupi porodica i podruži – navodi Popović.

Ko nasljeđuje slavu?

Na pitanje da li slavu nasleđuju samo muška djeca, otac Popović odgovara da je to više stvar porodičnog dogovora nego strogo pravilo.

Zdravlje Otkriven smrtonosni virus u Njemačkoj

– U tradiciji je ostalo u narodu da su muška djeca ta koja nasljeđuju slavu. Kao i u slučaju prezimena… Žena uvijek može da uzme svoju djevojačku slavu, ili bilo kog drugog svetitelja. Recimo, moja supruga je uzela da slavi Svetu Petku – zaključuje u razgovoru za RTS otac Predrag Popović.