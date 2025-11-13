Danas sunčano i toplo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Svježije će biti u mjestima oko rijeka i u kotlinama gdje se, nakon hladnijeg i pretežno vedrog jutra, duže zadrži jutarnja magla.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od nula do šest, na jugu do osam, dok će se maksimalna kretati od 13 do 19, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar poslije podne i uveče na jugozapadu i umjeren, promjenljiv ili južnih smjerova.

Danas je preovladavalo sunčano vrijeme, sa niskom oblačnosti ili maglom na sjeveru i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 13.00 časova: Sokolac četiri, Srbac pet, Bijeljina sedam, Višegrad, Prijedor, Rudo i Bugojno osam, Banjaluka, Novi Grad, Foča i Han Pijesak devet, Doboj i Srebrenica 10, Sanski Most, Sarajevo i Zenica 12, Gacko, Kalinovik, Mrakovica, Čemerno, Šipovo i Jajce 13, Bileća, Zvornik, Mrkonjić Grad i Tuzla 14, Drinić, Kneževo, Bihać i Livno 16, Ribnik, Trebinje i Mostar 18 stepeni Celzijusovih.