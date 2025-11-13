Logo
Large banner

Danas sunčano i toplo

Izvor:

ATV

13.11.2025

07:30

Komentari:

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица
Foto: ATV BL

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Svježije će biti u mjestima oko rijeka i u kotlinama gdje se, nakon hladnijeg i pretežno vedrog jutra, duže zadrži jutarnja magla.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od nula do šest, na jugu do osam, dok će se maksimalna kretati od 13 do 19, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar poslije podne i uveče na jugozapadu i umjeren, promjenljiv ili južnih smjerova.

Horoskop

Zanimljivosti

Horoskop za 13. novembar: Otkrijte šta vam zvijezde danas poručuju

Danas je preovladavalo sunčano vrijeme, sa niskom oblačnosti ili maglom na sjeveru i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 13.00 časova: Sokolac četiri, Srbac pet, Bijeljina sedam, Višegrad, Prijedor, Rudo i Bugojno osam, Banjaluka, Novi Grad, Foča i Han Pijesak devet, Doboj i Srebrenica 10, Sanski Most, Sarajevo i Zenica 12, Gacko, Kalinovik, Mrakovica, Čemerno, Šipovo i Jajce 13, Bileća, Zvornik, Mrkonjić Grad i Tuzla 14, Drinić, Kneževo, Bihać i Livno 16, Ribnik, Trebinje i Mostar 18 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

Košarka

Rekord sezone: Jokić za 33 minute ubacio 55 poena!

47 min

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskop za 13. novembar: Otkrijte šta vam zvijezde danas poručuju

51 min

0
Њемачка признала: Компаније трпе

Ekonomija

Njemačka priznala: Kompanije trpe

51 min

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Ulice i naselja koja danas ostaju bez struje

1 h

0

Više iz rubrike

Данас је један од најтужнијих православних празника: Вjерује се да треба изговорити ову молитву

Društvo

Danas je jedan od najtužnijih pravoslavnih praznika: Vjeruje se da treba izgovoriti ovu molitvu

1 h

0
Сутра је "најтужнији" празник: Вјерује се да се чуда дешавају само онима који ураде ово

Društvo

Sutra je "najtužniji" praznik: Vjeruje se da se čuda dešavaju samo onima koji urade ovo

10 h

0
Нови закон доноси велике промјене за пензионере

Društvo

Novi zakon donosi velike promjene za penzionere

11 h

0
Авди Авдићу забрањен улазак у Хрватску

Društvo

Avdi Avdiću zabranjen ulazak u Hrvatsku

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

14

Samo jedan sastojak iz kuhinje spriječiće pojavu vlage na prozorima

08

06

Lavrov: Rusija i dalje spremna za pregovore

08

05

Pooštreni uslovi za boravak stranaca u Crnoj Gori

07

59

Ovim znakovima Zodijaka možete povjeriti svaku tajnu

07

59

Štedljivi režim na Gugl Mapama produžava trajanje baterije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner