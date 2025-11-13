Rekord sezone: Jokić za 33 minute ubacio 55 poena!

Denver je na gostovanju ubjedljivo savladao Los Anđeles Kliperse 130:116, a partiju za pamćenje prikazao je čudesni centar Nagetsa.

Nikola je ostvario rekord sezone, pošto je meč završio sa 55 postignutih poena! Svjedočili bismo vjerovatno i rekordu karijere, da trener Dejvid Adelman nije odlučio da odmori Srbina u posljednjoj dionici, kada je bilo jasno da će Denver ostvarti pobjedu na ovom meču.

Vjerovali ili ne, Nikola je poslije tri odigrane četvrtine na svom kontu imao 52 poena, 11 skokova i šest asistencija - nestvarno!

Za 33 minuta, koliko je proveo na terenu, Nikola je zabilježio 55 poena uz fantastičnih 18/13 iz igre (78.3 odsto). Trojke je šutirao sjajno 5/6, a ubacio je i 14 slobodnih bacanja iz 16 pokušaja. Uz to, Srbin je zabilježio 12 skokova i šest asistencija. Zaista impresivno!

Mnogi su bili ubijeđeni pred ovaj meč da hrvatski centar Ivica Zubac, koji zaista važi za sjajnog defanzivca, može da stane na put Nikoli Jokiću, ali Srbin ih je uvjerio da se još uvijek nije rodio taj koji njega može da zaustavi. Od samog starta nesrećni Hrvat nije znao šta ga je snašlo... U prvoj dionici ubacio je 25 poena, a na poluvrijeme je otišao sa 33. U trećoj dionici, u kojoj je Denver napravio ključni preokret i praktično riješio meč, raspoloženi Nikola spakovao je Klipersima još 19 poena.

Pored Jokića, dvocifren učinak na ovom meču imala su još tri igrača Denvera. Gordon je ubacio 18 poena, Džamal Marej je dodao 15, a Tim Hardvej Junior 12 poena.

U poraženoj ekipi najefikasniji je bio Džejms Harden sa 23 postignuta poena.

Treba istaći da je trener Klipersa Tajron Lu konačno dao šansu srpskom kapitenu Bogdanu Bogdanoviću, koji je prethodna dva meča presjedeo na klupi.

Bogi je imao izuzetno zapažen učinak za 20 minuta igre. Zabilježio je 11 poena (3/5 za tri) i šest asistencija i jasno stavio do znanja da na njega može ozbiljno da se računa u nastavku sezone.