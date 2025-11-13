Logo
Large banner

Rekord sezone: Jokić za 33 minute ubacio 55 poena!

Izvor:

Kurir

13.11.2025

07:30

Komentari:

0
Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!
Foto: Tanjug/AP/David Zalubowski

Meč za anale odigrao je srpski košarkaš Nikola Jokić!

Denver je na gostovanju ubjedljivo savladao Los Anđeles Kliperse 130:116, a partiju za pamćenje prikazao je čudesni centar Nagetsa.

Horoskop

Zanimljivosti

Horoskop za 13. novembar: Otkrijte šta vam zvijezde danas poručuju

Nikola je ostvario rekord sezone, pošto je meč završio sa 55 postignutih poena! Svjedočili bismo vjerovatno i rekordu karijere, da trener Dejvid Adelman nije odlučio da odmori Srbina u posljednjoj dionici, kada je bilo jasno da će Denver ostvarti pobjedu na ovom meču.

Vjerovali ili ne, Nikola je poslije tri odigrane četvrtine na svom kontu imao 52 poena, 11 skokova i šest asistencija - nestvarno!

njemacka zastava

Ekonomija

Njemačka priznala: Kompanije trpe

Za 33 minuta, koliko je proveo na terenu, Nikola je zabilježio 55 poena uz fantastičnih 18/13 iz igre (78.3 odsto). Trojke je šutirao sjajno 5/6, a ubacio je i 14 slobodnih bacanja iz 16 pokušaja. Uz to, Srbin je zabilježio 12 skokova i šest asistencija. Zaista impresivno!

Mnogi su bili ubijeđeni pred ovaj meč da hrvatski centar Ivica Zubac, koji zaista važi za sjajnog defanzivca, može da stane na put Nikoli Jokiću, ali Srbin ih je uvjerio da se još uvijek nije rodio taj koji njega može da zaustavi. Od samog starta nesrećni Hrvat nije znao šta ga je snašlo... U prvoj dionici ubacio je 25 poena, a na poluvrijeme je otišao sa 33. U trećoj dionici, u kojoj je Denver napravio ključni preokret i praktično riješio meč, raspoloženi Nikola spakovao je Klipersima još 19 poena.

Pored Jokića, dvocifren učinak na ovom meču imala su još tri igrača Denvera. Gordon je ubacio 18 poena, Džamal Marej je dodao 15, a Tim Hardvej Junior 12 poena.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Banja Luka

Ulice i naselja koja danas ostaju bez struje

U poraženoj ekipi najefikasniji je bio Džejms Harden sa 23 postignuta poena.

Treba istaći da je trener Klipersa Tajron Lu konačno dao šansu srpskom kapitenu Bogdanu Bogdanoviću, koji je prethodna dva meča presjedeo na klupi.

fudbalska reprezentacija srbije

Fudbal

Fudbaleri Srbije večeras protiv Engleske

Bogi je imao izuzetno zapažen učinak za 20 minuta igre. Zabilježio je 11 poena (3/5 za tri) i šest asistencija i jasno stavio do znanja da na njega može ozbiljno da se računa u nastavku sezone.

Podijeli:

Tag:

Nikola Jokić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Песков: Нуклеарна реторика је увијек опасна

Svijet

Peskov: Nuklearna retorika je uvijek opasna

1 h

0
Данас је један од најтужнијих православних празника: Вjерује се да треба изговорити ову молитву

Društvo

Danas je jedan od najtužnijih pravoslavnih praznika: Vjeruje se da treba izgovoriti ovu molitvu

1 h

0
Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији

Svijet

Državljanka BiH osuđena zbog serije krađa po Belgiji

1 h

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Zdravlje

U porastu broj oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj

1 h

0

Više iz rubrike

Леброн Џејмс у развојној лиги!

Košarka

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

11 h

0
Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

Košarka

Basket kup: Igokea poslije produžetaka izgubila od Urlamaša

12 h

0
Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

Košarka

Meč Igokee i Partizana prolongiran za 16. januar

14 h

0
НБА лига одушевљена потезом Николе Јокића

Košarka

NBA liga oduševljena potezom Nikole Jokića

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

14

Samo jedan sastojak iz kuhinje spriječiće pojavu vlage na prozorima

08

06

Lavrov: Rusija i dalje spremna za pregovore

08

05

Pooštreni uslovi za boravak stranaca u Crnoj Gori

07

59

Ovim znakovima Zodijaka možete povjeriti svaku tajnu

07

59

Štedljivi režim na Gugl Mapama produžava trajanje baterije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner