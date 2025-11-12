Meč Igokee i Partizana prolongiran za 16. januar

Izvor:
ATV
12.11.2025
17:48
Komentari:0
“KK Igokea obavještava javnost da je utakmica 7. kola ABA lige u kojoj smo, u ponedjeljak (17. novembra), trebali da odmjerimo snage sa ekipom Partizana prolongirana za 16. januar.
Do prolongiranja utakmice došlo je nakon dogovora dva kluba i uz saglasnost rukovodstva ABA Lige.
Oba kluba u narednih nekoliko dana očekuju izuzetno važne utakmice na evropskoj sceni, a kalendar takmičenja diktirao je i nepopularan termin za sve ovdašnje ljubitelje košarke.
Utakmice KK Igokea i KK Partizan uvijek su, uz takmičarski naboj, donosile i prizvuk sportskog praznika, a shodno svim navedenim razlozima zajednički dogovor je da naš duel u ABA ligi bude odigran 16. januara u dvorani u Laktašima”.
