Meč Igokee i Partizana prolongiran za 16. januar

Izvor:

ATV

12.11.2025

17:48

Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар
Foto: ATV

“KK Igokea obavještava javnost da je utakmica 7. kola ABA lige u kojoj smo, u ponedjeljak (17. novembra), trebali da odmjerimo snage sa ekipom Partizana prolongirana za 16. januar.

Do prolongiranja utakmice došlo je nakon dogovora dva kluba i uz saglasnost rukovodstva ABA Lige.

Oba kluba u narednih nekoliko dana očekuju izuzetno važne utakmice na evropskoj sceni, a kalendar takmičenja diktirao je i nepopularan termin za sve ovdašnje ljubitelje košarke.

Utakmice KK Igokea i KK Partizan uvijek su, uz takmičarski naboj, donosile i prizvuk sportskog praznika, a shodno svim navedenim razlozima zajednički dogovor je da naš duel u ABA ligi bude odigran 16. januara u dvorani u Laktašima”.

Košarka

KK Igokea

KK Partizan

