Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

Izvor:

Sputnjik

02.12.2025

22:40

Komentari:

0
Састанак Путина и Виткофа
Foto: Tanjug/AP

Nakon skoro pet sati sastanak predsjednika Rusije Vladimir Putin sa američkim pregovaračima je završen.

U Moskvi se nalaze specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa.

Беч-Аустрија

Svijet

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

Sa ruske strane, sastanku su prisustvovali pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov i specijalni izaslanik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev.

Putin je započeo sastanak sa Vitkofom i Kušnerom razgovorom o njihovoj šetnji po Moskvi, ističući da se gradske vlasti ponose onim što je urađeno za razvoj prestonice.

илу-пасош-путовања-18092025

Svijet

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

Prema informacijama AFP-a, Vitkof se prethodnog dana ponovo sastao sa predstavnicima Kijeva, tačnije sa šefom ukrajinske delegacije, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine Rustemom Umerovim. Nakon toga, Umerov je otputovao u Irsku kako bi Vladimiru Zelenskom podnio detaljan izvještaj.

Moskva

Vladimir Putin

Stiv Vitkof

