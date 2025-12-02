Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

Izvor:
Nakon skoro pet sati sastanak predsjednika Rusije Vladimir Putin sa američkim pregovaračima je završen.
U Moskvi se nalaze specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa.
Sa ruske strane, sastanku su prisustvovali pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov i specijalni izaslanik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev.
Putin je započeo sastanak sa Vitkofom i Kušnerom razgovorom o njihovoj šetnji po Moskvi, ističući da se gradske vlasti ponose onim što je urađeno za razvoj prestonice.
Prema informacijama AFP-a, Vitkof se prethodnog dana ponovo sastao sa predstavnicima Kijeva, tačnije sa šefom ukrajinske delegacije, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine Rustemom Umerovim. Nakon toga, Umerov je otputovao u Irsku kako bi Vladimiru Zelenskom podnio detaljan izvještaj.
