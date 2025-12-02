Iskopala sebi oči pred crkvom: Izgovorila samo 4 riječi

Kejli Mutart iz Floride danas, 2. decembra, slavi svoj 28. rođendan, osam godina nakon što je, tokom teške psihotične epizode izazvane metamfetaminom, trajno izgubila vid.

Iako svoj veliki dan dočekuje bez mogućnosti da vidi, njen životni put i izuzetan optimizam inspirišu širom svijeta.

Mutart je imala samo 20 godina kada je, u stanju teške halucinacije, nanijela sebi trajne povrede iskopavši sopstvene oči. Taj čin bio je posljedica kratkotrajne ali opasne zavisnosti od metamfetamina, koju je razvila nakon što je, kako se vjeruje, pušila džoint pomiješan sa sintetičkom drogom.

Ekonomija Spominje se cifra od 1.600 KM: Nastavljeni pregovori o minimalcu

Neposredno prije tragedije, bila je nekoliko dana udaljena od odlaska na rehabilitaciju, jer je njena majka primijetila pogoršanje stanja i zatražila pomoć.

Sudbonosnog 6. februara 2018. godine, nakon velike doze droge, mučnog raskida i mentalnog sloma, Kejli je zalutala do crkve gdje je počela da halucinira.

U ispovijesti za "Kosmopolitan" kasnije je navela da je vjerovala da mora da žrtvuje nešto važno da bi spasila svijet". U trenucima teškog psihičkog poremećaja povrijedila je sebe, dok je obližnji sveštenik prvi pritrčao u pomoć nakon što je čuo njene vriske.

Dok je pokušavala da oslijepi sebe, izgovorila je ove četiri riječi: "Želim da vidim svjetlost!"

Hitno je hospitalizovana, a ljekari su uklonili ostatke njenih očiju. Dijagnostikovan joj je bipolarni poremećaj, a slijedili su dugi mjeseci rehabilitacije, terapije i adaptacije na život bez vida.

Svijet Djevojčica (6) spasila sebe, majku i mlađeg brata pomoću znaka koji je dala rukom

Danas, osam godina kasnije, Mutart živi mirnijim životom i otvoreno govori o svom putu oporavka. Završila je školu za slepe, savladala Brajevo pismo, naučila da koristi savremenu pomoćnu tehnologiju i postala posvećena hrišćanka, što joj, kako kaže, daje snagu i utjehu.

Nosi protetske oči i priznaje da se i dalje ponekad bori sa vizuelnim halucinacijama, fenomenom koji opisuje kao "siluete koje moj um stvara da ne bude u mraku".

Iako je često razmišljala o tome kako bi njen život izgledao da nije izgubila vid, danas ističe da u sljepilu vidi i svojevrstan "blagoslov", jer joj je upravo ono pomoglo da se udalji od zavisnosti.

"Voljela bih da jednog dana ponovo vidim svoje voljene, da vidim kakve je boje moja mačka. Ali istovremeno, vjerujem da mi je ovo dato sa razlogom, bolje je biti slijep nego se ikada vratiti drogama", rekla je ona.

Njena priča, koliko god tragična, danas služi kao podsjećanje na težinu zavisnosti, ali i na nevjerovatnu snagu ljudskog oporavka i vjere, prenosi "Telegraf".